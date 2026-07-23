Tuyển Việt Nam mất một cầu thủ nhập tịch ở trận mở màn?

Vì chấn thương, Nguyễn Tài Lộc có khả năng phải ngồi ngoài trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Timor-Leste tại lượt đầu bảng A ASEAN Cup 2026.

Tài Lộc đang đối mặt nguy cơ phải nghỉ trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Timor-Leste. Ảnh: FBNV.

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, Nguyễn Tài Lộc bị viêm cơ và vắng mặt ở sân tập của tuyển Việt Nam chiều 23/7, một ngày trước trận gặp tuyển Timor-Leste tại lượt đầu bảng A ASEAN Cup 2026, cũng là buổi tập cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước trận ra quân. Tiền vệ 32 tuổi dự kiến phải nghỉ 2 tới 3 ngày và nhiều khả năng vắng mặt ở trận đấu diễn ra lúc 20h30 tối 24/7 trên sân Chonburi, Thái Lan.

Trước đó, Tài Lộc không thể tập chung giáo án với toàn đội và phải tập riêng với bác sĩ Trần Huy Thọ ở buổi tập chiều 22/7. Trong buổi tập này, Đặng Văn Lâm vắng mặt.

Tài Lộc là cầu thủ nhập tịch Brazil đang có lần đầu lên tuyển và đã ra mắt tuyển Việt Nam trong trận giao hữu thắng tuyển Myanmar 4-0 trên sân Thái Nguyên tối 18/7. Trong trận đấu này, ngôi sao cao 1,88 m đá chính ở vị trí tiền đạo cánh, bên cạnh trung phong Nguyễn Xuân Son và tiền đạo biên còn lại là Đỗ Hoàng Hên. Đây nhiều khả năng cũng là bộ ba tấn công mạnh nhất của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Nếu Tài Lộc không thể chơi trận gặp tuyển Timor-Leste, HLV Kim Sang-sik có thể sẽ sử dụng bộ ba Nguyễn Đình Bắc, Hoàng Hên và Xuân Son trên hàng công.

Tài Lộc nhận quốc tịch Việt Nam hồi tháng 5/2026. Trước đó, tiền vệ sinh năm 1994 tới V.League chơi bóng từ năm 2019 trong màu áo các CLB Sài Gòn, Hà Nội, Viettel (nay là Thể Công - Viettel), Công an Hà Nội, Hà Tĩnh và hiện là Ninh Bình.

Mùa vừa qua, với 9 bàn và 4 kiến tạo, Tài Lộc góp mặt trong top 7 cầu thủ có số lần góp dấu giày vào bàn thắng nhiều nhất V.League.