Nhật Bản sở hữu cầu thủ đắt giá nhất châu Á

Dù không thể tiến sâu tại World Cup 2026, tuyển Nhật Bản vẫn chứng kiến nhiều tín hiệu tích cực khi hàng loạt tuyển thủ được Transfermarkt nâng giá trị chuyển nhượng.

Kaishu Sano gây ấn tượng mạnh. Ảnh: Reuters.

Đáng chú ý nhất là Kaishu Sano. Tiền vệ 24 tuổi tiếp tục giữ vị trí cầu thủ Nhật Bản đắt giá nhất với mức định giá 50 triệu euro, tăng 10 triệu euro so với trước World Cup 2026. Nếu tính trên phạm vi châu Á, Sano cùng Abdukodir Khusanov (Uzbekistan, cùng 50 triệu euro) hiện là hai cầu thủ được Transfermarkt định giá cao nhất.

Sano gây ấn tượng mạnh khi ghi bàn vào lưới Brazil ở vòng 1/16, đồng thời được nhiều đội bóng lớn tại châu Âu theo đuổi trong kỳ chuyển nhượng hè.

Xếp ngay sau Sano là thủ thành Zion Suzuki. Người gác đền của tuyển Nhật Bản được nâng giá từ 20 triệu euro lên 30 triệu euro sau hàng loạt pha cứu thua xuất sắc tại World Cup 2026, đặc biệt là màn trình diễn ấn tượng trước Brazil. Aston Villa đang xem xét chiêu mộ Suzuki để thay thế Emiliano Martinez.

Không chỉ Sano và Suzuki, hai tuyển thủ khác của "Samurai Xanh" cũng được tăng giá trị chuyển nhượng. Tiền đạo Ayase Ueda nâng mức định giá từ 17 triệu euro lên 20 triệu euro sau khi ghi cú đúp vào lưới Tunisia.

Trong khi đó, tiền vệ Keito Nakamura tăng từ 10 triệu euro lên 12 triệu euro nhờ màn trình diễn nổi bật ở vòng bảng, nơi anh ghi bàn vào lưới Hà Lan và được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của giai đoạn này.

Dù dừng bước ở vòng 1/16 sau thất bại trước Brazil, tuyển Nhật Bản vẫn để lại nhiều dấu ấn tích cực. Việc bốn tuyển thủ được Transfermarkt đồng loạt nâng giá trị cho thấy những màn trình diễn của họ đã nhận được sự ghi nhận từ giới chuyên môn.

Cảnh khó tin khi tuyển Nhật Bản trở về nước Ngày 2/7, đông đảo người hâm mộ phủ kín sân bay để chào đón tuyển Nhật Bản trở về nước sau khi dừng bước ở vòng 32 đội World Cup 2026.