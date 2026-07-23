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Thể thao World Cup 2026

Trợ lý HLV Argentina lên tiếng sau cú đấm vào Olmo

  • Thứ năm, 23/7/2026 09:12 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Trợ lý Roberto Ayala lần đầu lên tiếng về màn xô xát sau chung kết World Cup 2026, thừa nhận hối hận và khẳng định sẽ trực tiếp xin lỗi Dani Olmo.

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Eric Garcia can ngăn ông Ayala trong lúc Olmo ôm cổ đau đớn. Ảnh: Reuters.

Ayala lần đầu phá vỡ im lặng sau vụ ẩu đả giữa tuyển Argentina và Tây Ban Nha sau trận chung kết World Cup 2026. Trợ lý của HLV Lionel Scaloni thừa nhận hành động của mình là sai lầm và cho biết: "Nếu gặp lại Dani Olmo, tôi chắc chắn sẽ trực tiếp xin lỗi cậu ấy."

Trong cuộc phỏng vấn với Esports Migdia trên Valencia Capital Radio, cựu trung vệ 55 tuổi cho biết ông cảm thấy hối hận về những gì đã xảy ra sau thất bại 0-1 của Argentina trước Tây Ban Nha.

Ayala nói rằng với cương vị hiện tại trong ban huấn luyện tuyển Argentina, ông không được phép để cảm xúc chi phối hành động. Theo ông, bất kể nhận phải điều gì từ phía đối phương, phản ứng của mình vẫn là không thể chấp nhận.

Cựu danh thủ Valencia cũng bác bỏ nhận định cho rằng chủ động tung cú đấm vào Olmo. Ayala cho biết đó chỉ là một cú xô đẩy sau khi nghe câu nói từ phía đối thủ và khẳng định không muốn đi sâu vào chi tiết vụ việc. Ông nhấn mạnh mọi chuyện nên khép lại tại đó.

Theo lời Ayala, khi trận đấu kết thúc, ông nhìn thấy một vụ xô xát ở giữa sân nên lập tức chạy đến để đưa các cầu thủ Argentina rời khỏi điểm nóng. Nhà cầm quân này cho rằng tuyển Argentina không phải tập thể hành xử theo cách như vậy và rất tiếc vì sự việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

Sau những sự cố ở sân MetLife (Mỹ), FIFA mở cuộc điều tra kỷ luật đối với các hành vi bạo lực sau trận chung kết. Ngoài Ayala, vụ việc còn liên quan đến Nahuel Molina, người bị cáo buộc đấm Rodri khi các cầu thủ Tây Ban Nha bắt đầu màn ăn mừng chức vô địch.

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Đào Trần

Argentina Roberto Ayala Tuyển Argentina Dani Olmo Tây Ban Nha World Cup 2026

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