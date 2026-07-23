Chung kết World Cup 2026 tạo ra kỷ lục chưa từng có tại Mỹ

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina thiết lập hàng loạt cột mốc về lượng khán giả truyền hình, khẳng định sức hút chưa từng có tại xứ cờ hoa.

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina lập kỷ lục người xem tại Mỹ. Ảnh: Reuters.

Trận chung kết World Cup 2026 hôm 20/7 giữa Tây Ban Nha và Argentina không chỉ khép lại bằng chức vô địch dành cho đội tuyển xứ bò tót mà còn ghi dấu ấn với những con số truyền hình ấn tượng.

Theo Nielsen Media Research, kênh Fox thu hút 38,937 triệu khán giả theo dõi trận đấu bằng tiếng Anh, trong đó thời điểm cao nhất đạt tới 51,685 triệu người. Đây là chương trình phát sóng bóng đá bằng tiếng Anh có lượng người xem lớn nhất lịch sử truyền hình Mỹ.

Ở mảng phát sóng tiếng Tây Ban Nha, Telemundo ghi nhận thêm 22,6 triệu lượt xem. Cộng dồn hai nền tảng, trận chung kết World Cup 2026 vượt mốc 60 triệu khán giả tại Mỹ, cho thấy sức hút đặc biệt của màn so tài giữa hai nền bóng đá hàng đầu thế giới.

Không chỉ trận chung kết, toàn bộ giải đấu cũng đạt thành tích vượt trội về lượng người xem. Fox phát sóng trọn vẹn 104 trận trên các nền tảng Fox, FS1 và Tubi, đạt trung bình 7,737 triệu khán giả mỗi trận, tăng mạnh so với mức 3,588 triệu của World Cup 2022 và 2,77 triệu ở kỳ World Cup 2018.

Theo giới chuyên môn, sức hút của giải đấu đến từ sự góp mặt của những ngôi sao như Lionel Messi, Kylian Mbappe hay Erling Haaland. Dù đội tuyển Mỹ dừng bước từ vòng 16 đội, tỷ suất người xem vẫn duy trì ở mức cao. Bên cạnh đó, phần lớn các sân vận động tại Mỹ, Canada và Mexico đều kín chỗ bất chấp giá vé đắt đỏ.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết World Cup 2026 đón gần 7 triệu khán giả đến sân và tin rằng số người theo dõi qua truyền hình trên toàn cầu có thể vượt mốc 6 tỷ, một con số phản ánh sức lan tỏa chưa từng có của giải đấu lớn nhất hành tinh.

Anya Taylor-Joy thất thần khi Argentina thủng lưới Hôm 20/7, khoảnh khắc thất thần của Anya Taylor-Joy gây chú ý mạnh mẽ khi Argentina để thủng lưới trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026.