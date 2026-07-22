Thông điệp triệu like của Lisandro Martinez sau World Cup

Lisandro Martinez gửi thông điệp đầy cảm xúc sau khi Argentina thất bại trước Tây Ban Nha và khẳng định đội bóng không có gì phải hổ thẹn với hành trình đã qua.

Martinez gửi lời nhắn tới người hâm mộ thông qua trang cá nhân. Ảnh: Reuters.

Sau thất bại trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026 hôm 20/7, Lisandro Martinez là một trong những cầu thủ Argentina đầu tiên lên tiếng trên mạng xã hội. Trung vệ của Manchester United gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ, đồng thời bảo vệ tinh thần của đội tuyển sau hành trình tại giải đấu.

"Với nỗi đau trong lòng vì không thể mang chiếc cúp mà tất cả chúng tôi mong muốn trở về, nhưng tôi vẫn rất tự hào về màu áo này, về các đồng đội, ban huấn luyện, ban lãnh đạo, đội ngũ y tế và tất cả những người đã góp sức để mọi thứ vận hành tốt nhất", Martinez viết trên Instagram và nhận hơn 1 triệu lượt thích.

Cầu thủ 28 tuổi cũng nhắc đến sự ủng hộ của người hâm mộ Argentina trong suốt giải đấu. Martinez gửi lời chúc mừng tới Tây Ban Nha sau chức vô địch xứng đáng, đồng thời khẳng định thất bại không thể xóa nhòa hành trình của Argentina.

Bài chia sẻ đầy mạnh mẽ của Martinez trên trang cá nhân.

Anh cho rằng đội bóng đã vượt qua nhiều nghịch cảnh, biến những điều tưởng chừng không thể thành hiện thực và luôn tìm cách tiến về phía trước thay vì viện cớ cho thất bại.

Ở phần cuối bài đăng, Martinez gây chú ý với câu nói: "Hãy nhớ rằng sự sa ngã của những người vĩ đại là niềm hạnh phúc của những kẻ tầm thường". Thông điệp này được cho là nhằm đáp trả những lời chỉ trích và các bình luận tiêu cực nhắm vào Argentina sau thất bại.

Trung vệ của Man United phải rời sân ở phút 44 trong trận chung kết vì chấn thương. Anh không cùng các đồng đội trở về Argentina sau trận đấu mà ở lại để điều trị dưới sự theo dõi của các bác sĩ chuyên khoa.

Tuyển Argentina trở về trong sự chào đón của hàng vạn CĐV Rạng sáng 21/7, hàng vạn CĐV đã có mặt tại thủ đô Buenos Aires để chào đón tuyển Argentina trở về từ World Cup 2026.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD