Alvarez từ chối Arsenal, hướng về Barcelona

Julian Alvarez chưa đồng ý gia nhập Arsenal khi vẫn chờ Atletico Madrid thực hiện cam kết để mở đường tới Barcelona trong mùa giải 2026/27.

Tương lai của Alvarez vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ CĐV. Ảnh: Reuters.

Atletico Madrid và Arsenal đạt thỏa thuận sơ bộ trong thương vụ gây chú ý liên quan đến Julian Alvarez. Theo CentreGoals, đội bóng Anh sẵn sàng chi 50 triệu euro kèm tiền đạo Viktor Gyokeres để đổi lấy sự phục vụ của chân sút người Argentina.

Tuy nhiên, thương vụ vẫn chưa thể hoàn tất bởi chính Alvarez chưa đồng ý các điều khoản cá nhân. Tiền đạo 26 tuổi được cho là muốn gia nhập Barcelona và đang yêu cầu Atletico Madrid tôn trọng lời hứa từng đưa ra với anh trước đây.

Cụm từ "lời hứa trước đó" liên quan đến cam kết giữa Alvarez và Atletico Madrid khi anh gia nhập đội bóng này. Theo đó, tiền đạo Argentina được cho là nhận được sự đảm bảo rằng CLB sẽ tạo điều kiện để anh ra đi nếu xuất hiện một cơ hội phù hợp trong tương lai mà cụ thể ở đây là Barcelona.

Sau 2 mùa giải khoác áo Atletico Madrid, Alvarez nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình của HLV Diego Simeone. Khả năng di chuyển rộng, pressing tốt cùng hiệu suất ghi bàn ổn định giúp anh nhận được sự quan tâm từ nhiều ông lớn châu Âu.

Trong khi đó, Arsenal xem Alvarez là phương án nâng cấp hàng công dài hạn. Đội bóng thành London sẵn sàng đưa Gyokeres vào thương vụ trao đổi nhằm thuyết phục Atletico, bởi tiền đạo người Thụy Điển cũng là cái tên được nhiều CLB lớn theo đuổi.

Dù hai CLB đã thống nhất các điều khoản chuyển nhượng, quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào Alvarez. Nếu tiền đạo này tiếp tục ưu tiên Barcelona, Atletico Madrid sẽ phải tìm cách giải quyết mâu thuẫn giữa lợi ích tài chính và cam kết với ngôi sao của mình.

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