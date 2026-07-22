Trọng tài Anthony Taylor giải nghệ

Anthony Taylor khép lại sự nghiệp sau World Cup 2026 với 831 trận điều hành ở cấp độ quốc nội và quốc tế.

Anthony Taylor là một cái tên không còn xa lạ với khán giả Việt. Ảnh: Reuters.

Ở tuổi 47, Taylor rời sân cỏ với bảng thành tích đồ sộ. Ông điều hành tổng cộng 831 trận đấu tại Anh, châu Âu và quốc tế, trong đó có 668 trận chuyên nghiệp ở xứ sở sương mù. Riêng tại Premier League, Taylor cầm còi 432 trận trong 16 mùa giải, trở thành một trong những trọng tài bắt nhiều trận nhất lịch sử giải đấu.

Không chỉ ghi dấu ấn ở Ngoại hạng Anh, Taylor còn điều khiển mọi trận chung kết cúp quốc nội lớn của bóng đá Anh. Ông bắt chính hai trận chung kết FA Cup vào các năm 2017 và 2020, cùng chung kết League Cup năm 2015.

Quyết định giải nghệ của trọng tài người Anh nhanh chóng nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Ảnh: Reuters.

Trên đấu trường quốc tế, Taylor có 14 năm thuộc danh sách trọng tài FIFA và điều hành 163 trận đấu. Ông đại diện bóng đá Anh tham dự hai kỳ World Cup liên tiếp (2022 và 2026), hai kỳ EURO (2020 và 2024), cùng hai FIFA Club World Cup (2022 và 2025). Trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của ông là cuộc đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha ở vòng 16 đội World Cup 2026, nơi ''La Roja'' thắng 1-0 trước khi tiến tới chức vô địch.

Theo Sky Sports, Taylor cho biết việc được làm trọng tài ở đẳng cấp cao nhất là niềm tự hào lớn nhất sự nghiệp. Tuy nhiên, ông thừa nhận áp lực khổng lồ cùng sự soi xét không ngừng dành cho các trọng tài khiến bản thân tin rằng đã đến lúc khép lại hành trình cầm còi.

Sự nghiệp của Taylor cũng gắn liền với không ít tranh cãi. Năm 2023, ông bị một bộ phận cổ động viên AS Roma công kích tại sân bay Budapest sau trận chung kết Europa League. Một năm sau, Taylor tiết lộ gia đình không còn đến sân theo dõi các trận đấu do ông điều hành vì những phản ứng ngày càng gay gắt từ khán giả.

Trước khi giải nghệ, Taylor còn nắm giữ một kỷ lục đặc biệt tại Premier League khi rút tới 14 thẻ vàng trong trận Chelsea thắng Bournemouth 1-0 vào ngày 14 tháng 9 năm 2024 – con số cao nhất trong lịch sử giải đấu. Dù thường xuyên trở thành tâm điểm tranh luận, ông vẫn được xem là một trong những trọng tài có ảnh hưởng lớn nhất của bóng đá Anh trong gần hai thập kỷ qua.

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