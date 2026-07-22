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Thể thao

Nhà vô địch World Cup 2018 thất nghiệp

  • Thứ tư, 22/7/2026 06:51 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trung vệ Presnel Kimpembe trở thành cầu thủ tự do sau khi chấm dứt hợp đồng với Qatar SC, khép lại quãng thời gian ngắn ngủi tại Qatar.

Sau World Cup 2018, Kimpembe liên tục bị chấn thương hành hạ.

Cựu ngôi sao PSG gia nhập Qatar SC vào hè năm ngoái, không lâu sau khi chia tay đội bóng thủ đô nước Pháp. Quyết định ra đi được đưa ra ngay sau khi PSG lần đầu tiên trong lịch sử đăng quang UEFA Champions League.

Đến Qatar với kỳ vọng mang đến kinh nghiệm và bản lĩnh cho hàng phòng ngự, trung vệ 30 tuổi không để lại nhiều dấu ấn. Trong mùa giải 2025/26, anh chỉ có 11 lần ra sân trên mọi đấu trường, còn Qatar SC kết thúc giải VĐQG Qatar ở vị trí thứ 6.

Sau khi mùa giải khép lại, hai bên thống nhất chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Điều đó đồng nghĩa Kimpembe hiện không còn thuộc biên chế bất kỳ CLB nào và có thể tự do đàm phán với các đội bóng quan tâm.

Theo nhiều nguồn tin, nhà vô địch World Cup 2018 vẫn nhận được không ít lời đề nghị, dù bến đỗ tiếp theo chưa được xác định. Với kinh nghiệm dày dạn ở cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia, Kimpembe được kỳ vọng sẽ sớm tìm được đội bóng mới để tiếp tục sự nghiệp.

Trước khi chuyển sang Qatar, Kimpembe gần như dành trọn sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp cho PSG. Anh trưởng thành từ lò đào tạo đội bóng thủ đô Paris, giành hàng loạt danh hiệu quốc nội, gồm nhiều chức vô địch Ligue 1, Cúp Quốc gia Pháp và Siêu cúp Pháp.

Ở cấp độ đội tuyển, Kimpembe vô địch World Cup 2018, thành tích lớn nhất trong sự nghiệp. Dù những năm gần đây bị ảnh hưởng bởi chấn thương và phong độ không ổn định, anh vẫn được đánh giá là trung vệ giàu kinh nghiệm và có thể trở thành sự bổ sung chất lượng cho nhiều đội bóng cần tăng cường hàng thủ.

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