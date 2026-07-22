CĐV MU đòi bán Lisandro Martinez

CĐV MU dần cạn kiên nhẫn với trung vệ Lisandro Martinez vì tiền sử chấn thương dày đặc của cầu thủ này.

CĐV MU muốn bán Martinez.

Martinez là đại diện duy nhất của MU góp mặt trong trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha. Tuy nhiên, trung vệ sinh năm 1998 buộc phải rời sân ở phút 44 sau khi gặp vấn đề ở vùng đùi, khiến anh chỉ có thể bất lực chứng kiến đội nhà thất bại trước Tây Ban Nha.

Sự cố mới nhất tiếp tục nối dài chuỗi ngày đen đủi của Martinez. Kể từ khi gia nhập sân Old Trafford vào năm 2022, tuyển thủ Argentina trải qua hàng loạt chấn thương nghiêm trọng và phải nghỉ thi đấu hơn 600 ngày. Thành tích đáng buồn này khiến nhiều CĐV MU mất dần niềm tin vào khả năng đóng góp lâu dài của cầu thủ 28 tuổi.

Martinez chấn thương ở chung kết World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Trên diễn đàn TalkingPoints, không ít người hâm mộ cho rằng ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" nên cân nhắc bán Martinez để tìm một trung vệ mới đáng tin cậy hơn. Một ý kiến nhận được nhiều sự đồng tình viết: "MU nên bán cậu ấy. Mùa trước, Martinez đã phải nghỉ khoảng 6 tháng vì chấn thương và giờ đang trở thành gánh nặng của đội bóng".

Một CĐV khác cũng bày tỏ sự lo ngại khi Matthijs de Ligt vốn đã thường xuyên gặp vấn đề về thể lực. Theo họ, MU cần một trung vệ có thể ra sân ổn định thay vì liên tục đối mặt với những ca chấn thương kéo dài. Nếu không thể bổ sung ngay trong mùa hè này, vị trí trung vệ cần trở thành ưu tiên hàng đầu vào năm 2027.

Dù vậy, việc bán Martinez không hề đơn giản. Mức độ chấn thương của anh vẫn chưa được công bố, nhưng nếu phải nghỉ thi đấu dài hạn, sẽ có rất ít CLB sẵn sàng mạo hiểm chiêu mộ anh.

Bản thân MU cũng hiểu rõ rủi ro này sau khi thương vụ chiêu mộ Ederson từng đổ vỡ vì cầu thủ không vượt qua cuộc kiểm tra y tế.

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