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Thể thao

Châu Âu dậy sóng vì Quả bóng vàng World Cup

  • Thứ tư, 22/7/2026 06:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rodri đang nổi lên là một trong những cái tên đáng chú ý nhất trên thị trường chuyển nhượng hè 2026.

Rodri đánh bại Lionel Messi để giành Quả bóng vàng World Cup 2026.

Sau sự ra đi của Pep Guardiola, tuyển thủ Tây Ban Nha được cho là đang cân nhắc trở về quê nhà để tìm kiếm thử thách mới. Theo Fichajes, có ít nhất 3 đội bóng La Liga gồm Atletico Madrid, Real Madrid và Barcelona đều bày tỏ sự quan tâm tới tiền vệ 30 tuổi của Manchester City. Ngoài ra, PSG cũng không bỏ lỡ cơ hội sở hữu nhà vô địch World Cup.

Atletico xem đây là cơ hội để đưa người cũ trở lại sân Metropolitano. Rodri trưởng thành từ học viện của đội bóng, trước khi chuyển sang Villarreal, trở lại Atletico rồi gia nhập Manchester City vào năm 2019. Yếu tố tình cảm được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng thủ đô có lợi thế trong cuộc đua.

Trong khi đó, Real Madrid vẫn theo dõi sát diễn biến của thương vụ. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Chủ tịch Florentino Perez đánh giá cao đẳng cấp của Rodri nhưng vẫn cân nhắc tính khả thi về mặt tài chính trước khi đưa ra quyết định. Bản thân Rodri cũng ưu tiên cơ hội gia nhập "Los Blancos".

Tại Barcelona, Giám đốc Thể thao Deco được cho là sẽ có cuộc gặp với người đại diện của Rodri để tìm hiểu các điều kiện chuyển nhượng, dù khả năng hoàn tất thương vụ còn phụ thuộc rất lớn vào tình hình tài chính của đội chủ sân Camp Nou.

Gia nhập Man City từ năm 2019, Rodri đã có gần 300 lần ra sân và trở thành trụ cột không thể thay thế ở tuyến giữa. Tuy nhiên, khi hợp đồng chỉ còn một năm và Guardiola đã chia tay Etihad, tương lai của tiền vệ người Tây Ban Nha đang trở nên khó đoán.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

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Duy Anh

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