Guardiola: 'Tôi không nhớ bóng đá chút nào'

Sau khi khép lại hành trình kéo dài 10 năm cùng Man City, Pep Guardiola khẳng định chưa có ý định trở lại băng ghế huấn luyện.

Guardiola chưa muốn trở lại bóng đá.

"Xét về tinh thần, tôi không nhớ bóng đá chút nào. Tôi bắt đầu làm HLV từ năm 37 tuổi và gần như cả cuộc đời chỉ xoay quanh bóng đá. Giờ đây, tôi muốn khám phá cuộc sống, hạnh phúc với những điều không liên quan đến bóng đá", Guardiola chia sẻ.

Nhà cầm quân 56 tuổi cho biết quyết định rời Etihad không xuất phát từ sự chán nản, mà là để chăm sóc sức khỏe tinh thần và cân bằng cuộc sống sau nhiều năm làm việc với cường độ cao.

"Tôi yêu công việc của mình, nhưng sẽ đến lúc bạn cảm thấy cần phải dừng lại. Có thể một ngày nào đó tôi thức dậy và muốn trở lại huấn luyện. Nhưng điều đó phải đến từ chính trái tim mình, còn lúc này tôi hoàn toàn không có cảm giác ấy", ông nhấn mạnh.

Guardiola tiết lộ mục tiêu lớn nhất ở giai đoạn hiện tại: "Tôi cố tìm hiểu cuộc sống như thế nào. Tôi muốn chăm sóc bản thân nhiều hơn, ở bên các con và cha tôi. Tôi không còn trẻ nữa và cách nhìn nhận mọi thứ cũng thay đổi. Tôi vẫn đang làm quen với cuộc sống mới, nhưng mọi thứ diễn ra rất tốt".

Dù khẳng định đang hài lòng với quãng nghỉ, Guardiola không đóng cánh cửa trở lại bóng đá trong tương lai. Ông cũng khẳng định Etihad luôn là nơi đặc biệt và nếu Man City cần, bản thân sẽ luôn có mặt.

Trong 10 năm dẫn dắt Man City, Guardiola trở thành HLV vĩ đại nhất lịch sử CLB với 20 danh hiệu. Ông giúp Man City lần đầu đăng quang Champions League, hoàn tất cú ăn 3 lịch sử mùa 2022/23 và lập kỷ lục vô địch Premier League 4 mùa liên tiếp, đưa đội chủ sân Etihad trở thành thế lực thống trị bóng đá Anh.