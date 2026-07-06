CĐV Brazil đòi sa thải HLV Ancelotti, gọi tên Guardiola thay thế

Sáng 6/7, thất bại 1-2 trước Na Uy ở vòng 16 đội World Cup 2026 chấm dứt giấc mơ vô địch của Brazil và đẩy HLV Carlo Ancelotti vào tâm bão chỉ trích.

Fan Brazil muốn Guardiola thay thế Ancelotti.

Ancelotti được kỳ vọng giúp "Selecao" chấm dứt cơn khát chức vô địch World Cup kéo dài suốt 24 năm. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của ông, Brazil gây thất vọng khi dừng bước ngay vòng 16 đội sau thất bại trước Na Uy của Erling Haaland.

Sau trận, Ancelotti khẳng định ông không có ý định từ chức. "Chúng tôi phải tiếp tục làm việc, cải thiện và tìm ra những ý tưởng mới. Tôi tin thất bại này không phải là dấu chấm hết, mà là khởi đầu của một chu kỳ mới", nhà cầm quân 67 tuổi phát biểu.

Tuy nhiên, phát biểu trên không thể xoa dịu sự tức giận của người hâm mộ Brazil. Trên mạng xã hội X, hàng loạt CĐV yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) chấm dứt hợp đồng với Ancelotti.

Một tài khoản viết: "Chúng ta phải sa thải ông ấy". Người khác gay gắt hơn: "Ancelotti phải chịu hoàn toàn trách nhiệm". Thậm chí có ý kiến cho rằng: "Nếu còn lòng tự trọng, ông ấy nên từ chức ngay hôm nay".

Bên cạnh những lời chỉ trích, cái tên được người hâm mộ nhắc đến nhiều nhất là Pep Guardiola. Không ít CĐV liên tục kêu gọi chiến lược gia người Tây Ban Nha tiếp quản băng ghế huấn luyện. "Hãy mời Pep Guardiola, vẫn chưa quá muộn" hay "Pep Guardiola là lựa chọn cho World Cup 2030"... là phản ứng chung của người hâm mộ.

Thực tế, Guardiola là ứng viên cho chiếc ghế HLV trưởng Brazil trước khi CBF bổ nhiệm Ancelotti vào năm ngoái. Sau khi chia tay Man City, Guardiola chưa nhận công việc mới. Tuy nhiên, ông nhiều khả năng sẽ nghỉ ngơi một thời gian thay vì lập tức trở lại băng ghế chỉ đạo.

Guimaraes đá hỏng phạt đền trước Na Uy Phút 14 trận đấu giữa Na Uy và Brazil sáng 6/7 tại vòng 16 đội World Cup 2026, Bruno Guimares bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số sau khi sút hỏng quả phạt đền.