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Thể thao World Cup 2026

Brazil lập kỷ lục buồn chưa từng có

  • Thứ hai, 6/7/2026 05:41 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 6/7, Brazil thua Na Uy 1-2 ở vòng 16 đội World Cup 2026, đồng thời thiết lập thêm những cột mốc buồn trong lịch sử của đội tuyển 5 lần vô địch thế giới.

Brazil thua 7 trận liên tiếp trước cái đại diện châu Âu ở vòng knock-out World Cup.

Đây là trận thua thứ 7 liên tiếp của "Selecao" trước các đội tuyển châu Âu ở những vòng đấu loại trực tiếp World Cup. Chuỗi thất bại bắt đầu từ trận thua 0-1 trước Pháp ở tứ kết World Cup 2006, tiếp đó là thất bại 1-2 trước Hà Lan (2010), thảm họa 1-7 trước Đức ở bán kết World Cup 2014, rồi tiếp tục gục ngã 0-3 trước Hà Lan trong trận tranh hạng 3 cùng năm.

Đến World Cup 2018, Brazil dừng bước sau thất bại 1-2 trước Bỉ. Bốn năm sau, đội bóng vàng xanh bị Croatia loại trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1. Và mới nhất, Na Uy trở thành đội tuyển châu Âu tiếp theo khiến Brazil ôm hận với chiến thắng 2-1 ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên kể từ World Cup 1990, Brazil bị loại ngay vòng 16 đội. Với một đội tuyển giàu truyền thống và sở hữu 5 chức vô địch thế giới, thành tích này được xem là cú sốc lớn, phản ánh sự sa sút của "Selecao" trên đấu trường danh giá nhất hành tinh.

Không chỉ vậy, Na Uy còn duy trì một thống kê hiếm có trong lịch sử bóng đá thế giới. Đội bóng Bắc Âu vẫn là đội tuyển quốc gia duy nhất mà Brazil chưa từng đánh bại. Sau 4 lần chạm trán, Na Uy giành 2 chiến thắng và 2 trận hòa trước Brazil.

Brazil chỉ cầm bóng 34%, mức thấp nhất của "Selecao" trong một trận tại World Cup kể từ năm 1966. Trước đó, tỷ lệ kiểm soát bóng thấp nhất của đội bóng áo vàng xanh là 40% trước Hà Lan ở bán kết World Cup 1998.

Thất bại trước Na Uy rõ ràng kéo dài một trong những thống kê đáng thất vọng và khó tin nhất trong lịch sử của đội bóng được xem là biểu tượng bóng đá thế giới.

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Minh Nghi

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