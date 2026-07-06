Brazil đã sai khi để Bruno đá phạt đền

Antonio Valencia cho rằng Brazil mắc sai lầm khi để Bruno Guimarães thực hiện quả phạt đền trong trận gặp Na Uy ở vòng 16 đội World Cup 2026.

Antonio Valencia cho rằng Brazil không nên để Bruno Guimarães thực hiện quả phạt đền trước Na Uy.

Cựu đội trưởng tuyển Ecuador, Antonio Valencia lên tiếng chỉ trích quyết định để Bruno Guimarães đá phạt đền trong trận Brazil gặp Na Uy ở vòng 16 đội World Cup 2026 rạng sáng 6/7.

"Bóng đá đôi khi trớ trêu đến tàn nhẫn. Theo tôi, đó là một quả phạt đền không xứng đáng được trao, vậy mà Brazil vẫn không thể tận dụng. Chưa đầy 20 phút trôi qua, trận đấu đã đầy ắp kịch tính", Valencia chia sẻ.

Cựu ngôi sao Manchester United cho rằng Bruno Guimarães sẽ rất khó quên khoảnh khắc sút hỏng trên chấm 11 m.

"Nếu là Bruno, tôi sẽ cảm thấy vô cùng suy sụp. Bạn được trao trách nhiệm đưa đội tuyển vượt lên dẫn trước nhưng lại không làm được. Đó là những khoảnh khắc sẽ theo bạn rất lâu", anh nói.

Valencia cũng bày tỏ sự khó hiểu khi Bruno Guimarães là người nhận trách nhiệm đá phạt đền, dù Brazil vẫn còn những cầu thủ tấn công hàng đầu trên sân.

"Brazil có Vinicius Junior, Matheus Cunha và cả những thủ lĩnh giàu kinh nghiệm khác. Vậy tại sao Bruno lại là người bước lên chấm 11 m? Ai đưa ra quyết định đó? Đây là World Cup, không phải một trận giao hữu để ai cũng có cơ hội thực hiện quả phạt đền", cựu hậu vệ người Ecuador nhận định.

Theo Valencia, cú sút hỏng của Bruno Guimarães có thể trở thành bước ngoặt của trận đấu.

"Trước khi quả phạt đền được thực hiện, áp lực hoàn toàn thuộc về Na Uy. Nhưng sau cú sút hỏng, cục diện trận đấu đã thay đổi. Chỉ một quyết định gây tranh cãi và một pha bỏ lỡ trên chấm 11 m cũng đủ để viết lại câu chuyện của cả trận đấu", Valencia kết luận.

Khép lại 45 phút đầu tiên cuộc chạm trán giữa Brazil và Na Uy, tỷ số đang là 0-0.