Mbappe văng tục với cầu thủ Paraguay trên sân

Tiền đạo Kylian Mbappe nhiều lần mất bình tĩnh, buông lời xúc phạm và liên tiếp va chạm với các cầu thủ Paraguay trong trận thắng 1-0 của tuyển Pháp ở vòng 16 đội World Cup 2026.

Mbappe nổi nóng với các trò bẩn của cầu thủ Paraguay.

Sáng 5/7, trận đấu giữa Pháp và Paraguay tại vòng 1/8 World Cup 2026 không chỉ nóng bởi những pha tranh chấp quyết liệt mà còn bởi hàng loạt màn đối đầu căng thẳng giữa Kylian Mbappe và các cầu thủ Nam Mỹ.

Theo truyền thông Argentina, tiền đạo đang khoác áo Real Madrid là tâm điểm của nhiều tình huống va chạm xuyên suốt trận đấu. Đáng chú ý nhất diễn ra trong hiệp một, khi Mbappe lời qua tiếng lại với trung vệ Junior Alonso.

Do nói thành thạo tiếng Tây Ban Nha, ngôn ngữ thông dụng ở Paraguay, đội trưởng tuyển Pháp được cho là đã chửi thẳng đối thủ bằng một câu nói tục. Câu nói được ghi lại khá rõ qua hình ảnh truyền hình và được các chuyên gia đọc khẩu hình phân tích.

Mbappe cũng liên tục trở thành mục tiêu phạm lỗi của cầu thủ Paraguay. Tiền vệ Matias Galarza Fonda vung tay vào mặt tiền đạo người Pháp trong một pha bóng không bóng, còn hậu vệ Juan Caceres đá vào Mbappe khi anh đã nằm sân. Tuy nhiên, trọng tài Ilgiz Tantashev không rút thẻ và VAR cũng không can thiệp ở cả hai tình huống.

Không khí căng thẳng tiếp tục kéo dài sang hiệp hai. Hai đội nhiều lần lời qua tiếng lại, kể cả trong thời gian tạm dừng để các cầu thủ uống nước. Trước khi Mbappe thực hiện quả phạt đền quyết định, cầu thủ hai đội lại xảy ra xô xát quanh chấm 11 m.

Sau khi ghi bàn duy nhất giúp Pháp thắng 1-0, Mbappe tiếp tục gây chú ý. Anh hét lớn về phía thủ môn Orlando Gill rồi hướng về các cầu thủ Paraguay với cử chỉ mang hàm ý "về nhà đi". Khi trận đấu kết thúc, thủ môn của San Lorenzo chủ động tiến đến bắt tay nhưng tiền đạo 27 tuổi từ chối đáp lại.

Trong cuộc phỏng vấn sau trận, Mbappe tiếp tục công kích lối chơi của Paraguay, cho rằng tuyển Pháp đã chuẩn bị tinh thần cho một trận đấu "bóng đá bẩn" và sẵn sàng đáp trả để giành quyền vào tứ kết World Cup 2026.

Highlights Pháp 1-0 Paraguay Sáng 5/7, Pháp giành chiến thắng 1-0 trước Paraguay nhờ pha lập công duy nhất của Kylian Mbappe, qua đó giành vé vào vòng tứ kết World Cup 2026.