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Thể thao

Bóng chuyền Việt Nam thắng nghẹt thở Thái Lan, vô địch SEA V.Cup

  • Chủ nhật, 26/7/2026 21:38 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tối 26/7, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam ngược dòng đánh bại Thái Lan 3-2 trong trận chung kết nghẹt thở để lần đầu tiên vô địch chặng 2 SEA V.Cup 2026.

Bóng chuyền nam Việt Nam xuất sắc vô địch SEA V.Cup. Ảnh: SAVA.

Bước vào trận đấu với quyết tâm chinh phục danh hiệu chưa từng có, tuyển Việt Nam gặp không ít khó khăn trước đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan. Đội bóng xứ Chùa vàng nhập cuộc tốt hơn và giành chiến thắng 25-22 ở set mở màn nhờ khả năng chắn bóng và tận dụng sai lầm hiệu quả.

Tuy nhiên, các học trò của HLV Federico Rampazzo nhanh chóng lấy lại thế trận. Với sự tỏa sáng của Ngọc Thuân, Văn Phương, Duy Tuyến và Văn Tiên, tuyển Việt Nam thi đấu đầy bản lĩnh để lội ngược dòng thắng 25-23 ở set 2, trước khi áp đảo đối thủ 25-19 trong set 3. Những pha phát bóng khó cùng hàng chắn kín kẽ giúp đội chủ nhà liên tục gây sức ép, buộc Thái Lan mắc nhiều sai lầm.

Không chấp nhận thất bại, Thái Lan vùng lên mạnh mẽ ở set 4. HLV Rampazzo chủ động rút một số trụ cột nghỉ ngơi để chuẩn bị cho set quyết định và tuyển Việt Nam chấp nhận thua cách biệt 15-25.

Mọi kịch tính được đẩy lên cao ở set 5. Hai đội giằng co quyết liệt trong từng pha bóng, nhưng bản lĩnh lên tiếng đúng lúc giúp Việt Nam tạo khoảng cách an toàn. Khi Napadet đánh bóng ra ngoài ở thời điểm then chốt, tuyển Việt Nam nắm trong tay điểm championship-point trước khi khép lại set đấu với chiến thắng 15-10, qua đó thắng chung cuộc 3-2.

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Bóng chuyền Việt Nam có giải đấu thành công. Ảnh: SAVA.

Chiến thắng trước Thái Lan không chỉ giúp tuyển bóng chuyền nam Việt Nam lần đầu tiên đăng quang ở một chặng SEA V.Cup, mà còn đánh dấu bước tiến lớn của thầy trò HLV Federico Rampazzo sau nhiều năm bám đuổi các đối thủ hàng đầu khu vực.

Đây cũng là màn trả món nợ ngọt ngào trước Thái Lan, đối thủ từng hai lần đánh bại tuyển Việt Nam ở vòng bảng SEA V.Cup 2026. Danh hiệu lịch sử sẽ tạo cú hích lớn về tinh thần, đồng thời mở ra cơ hội để bóng chuyền nam Việt Nam hướng đến những mục tiêu cao hơn.

Hôm 25/7, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam cũng có màn trình diễn đầy bản lĩnh khi đánh bại Indonesia ở bán kết. Sau khi thua set đầu, Việt Nam thắng liền ba set còn lại để ngược dòng giành vé vào chung kết. Đây là lần đầu tiên sau 11 năm, bóng chuyền nam Việt Nam mới thắng được Indonesia.

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Hiểu Phong

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