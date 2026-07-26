Báo Hàn gọi ASEAN Cup là 'World Cup của Đông Nam Á'

Tờ News1 (Hàn Quốc) gọi ASEAN Cup là “World Cup của Đông Nam Á”, đồng thời ca ngợi chiến thắng mở màn của tuyển Việt Nam trước Timor-Leste hôm 24/7.

Việt Nam đè bẹp Timor-Leste với tỷ số 7-0 trong trận ra quân. Ảnh: Hoàng Nguyên.

Tuyển Việt Nam tạo ra khởi đầu như mơ tại ASEAN Cup 2026 khi đánh bại Timor Leste 7-0, trong trận đấu mà truyền thông Hàn Quốc đánh giá là bước chạy đà ấn tượng cho hành trình bảo vệ chức vô địch.

Tờ News1 (Hàn Quốc) gọi ASEAN Cup là "World Cup của Đông Nam Á", giải đấu cạnh tranh của những đội tuyển hàng đầu khu vực và luôn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, tuyển Việt Nam nhập cuộc chủ động trước Timor Leste trong trận mở màn bảng A diễn ra tại Chonburi (Thái Lan). "Những chiến binh sao vàng" giải quyết trận đấu ngay trong hiệp một khi ghi tới 5 bàn, trước khi có thêm 2 pha lập công trong hiệp hai.

Theo News1, đây là màn trình diễn tiếp nối phong độ ổn định của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik. Đội tuyển kéo dài chuỗi bất bại lên 19 trận, gồm 17 chiến thắng và 2 trận hòa, thành tích tốt nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Bài viết của tờ News1 về ASEAN Cup và tuyển Việt Nam.

Nguyễn Đình Bắc là cái tên nổi bật nhất với cú hat-trick ở các phút 31, 42 và 65. Chiến thắng đậm giúp Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A nhờ hiệu số vượt trội so với Singapore, đội cũng giành 3 điểm sau trận thắng Campuchia 2-1.

ASEAN Cup 2026 có sự góp mặt của 10 đội tuyển, chia thành hai bảng đấu. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Việt Nam nằm ở bảng A cùng Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor-Leste.

HLV Kim Sang-sik đang hướng đến mục tiêu giúp Việt Nam giành hai chức vô địch ASEAN Cup liên tiếp. Thử thách tiếp theo của đội tuyển là cuộc đối đầu Singapore vào 20 giờ ngày 31/7 tại Hà Nội.

Highlight Timor-Leste 0-7 Việt Nam Tối 24/7, tuyển Việt Nam dễ dàng đè bẹp Timor-Leste với tỷ số cách biệt 7-0 ở lượt trận ra quân bảng A ASEAN Cup 2026.