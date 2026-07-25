Malaysia thắng nghẹt thở nhờ hai pha bóng cố định

Tối 25/7, tuyển Malaysia khởi đầu ASEAN Cup 2026 nhọc nhằn với chiến thắng 2-1 Myanmar thuộc lượt trận mở màn bảng B.

Highlights Myanmar 1-2 Malaysia Chiều 25/7, Malaysia vượt qua Myanmar với tỷ số 2-1 ở lượt đấu đầu tiên bảng B ASEAN Cup 2026.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc trên sân Thuwunna, Malaysia tràn lên tấn công và tạo sức ép lớn. Phút thứ 3, đội khách có cơ hội ngon ăn nhưng thủ môn Zin Nyi Nyi Aung xuất sắc cản phá, giúp Myanmar tránh bàn thua sớm.

Dù lép vế trong phần lớn thời gian đầu trận, Myanmar bất ngờ vượt lên ở phút 10. Từ pha phản công tốc độ, Win Naing Tun băng xuống căng ngang, khiến hàng thủ Malaysia lúng túng. Bóng bật ra đúng vị trí của Myat Kaung Khant và tiền đạo này tung cú sút quyết đoán, đánh bại thủ thành đối phương.

Sau bàn thua, Malaysia gia tăng sức ép. Đội khách liên tục khoét vào hai cánh và tạo hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Phút 30, cú dứt điểm của các cầu thủ Malaysia đưa bóng dội xà ngang, trong khi Myanmar cũng bỏ lỡ thời cơ nhân đôi cách biệt khi Win Naing Tun sút trúng cột dọc ở tình huống đối mặt ngay trước giờ nghỉ.

Malaysia (áo đen) thắng nhọc Myanmar. Ảnh: NT Malaysia.

Bước sang hiệp hai, Malaysia đẩy cao đội hình và nhanh chóng tìm được bàn gỡ. Phút 51, từ quả phạt góc bên cánh phải, Sumareh đánh đầu chiến thuật để Paulo Josue băng vào dứt điểm cận thành, quân bình tỷ số 1-1.

Chỉ 5 phút sau, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện. Trọng tài xác định hậu vệ Myanmar phạm lỗi với Sumareh trong vùng cấm và cho Malaysia hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11 m, Josue không mắc sai lầm nào, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 2-1.

Nhận hai bàn thua liên tiếp, Myanmar dồn toàn lực tấn công trong khoảng thời gian còn lại nhưng không thành công. Giành chiến thắng 2-1, Malaysia có khởi đầu thuận lợi nhưng màn trình diễn của họ chưa thật sự thuyết phục.