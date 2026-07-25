Real Madrid rút lui vụ Olise

Real Madrid từ bỏ thương vụ Michael Olise để giữ quan hệ với Bayern Munich, đồng thời dồn 100 triệu euro chiêu mộ Yan Diomande từ RB Leipzig.

Real Madrid quyết định từ bỏ thương vụ Michael Olise.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ưu tiên duy trì mối quan hệ tốt đẹp với đối tác Bundesliga. Ban lãnh đạo Real Madrid xác định sẽ không gửi bất kỳ lời đề nghị chính thức nào cho tuyển thủ Pháp nếu không nhận được sự đồng ý từ phía Bayern Munich.

Trước đó, Olise là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của chủ tịch Florentino Perez. Tuy nhiên, sau khoảng ba tuần thăm dò và thực hiện các bước tiếp cận sơ bộ, phía "Los Blancos" nhận ra đội bóng Đức không có ý định để ngôi sao sinh năm 2001 rời đi ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Ngay sau khi thương vụ bị đình trệ, đội chủ sân Bernabeu dường như đã nhanh chóng thay đổi mục tiêu. Real Madrid hiện dồn sự tập trung vào Diomande, tài năng thuộc thuộc biên chế RB Leipzig. Đại diện La Liga chuẩn bị sẵn lời đề nghị trị giá 100 triệu euro để thuyết phục "Die Roten Bullen" nhượng lại tuyển thủ Bờ Biển Ngà.

Động thái quyết liệt trên thị trường chuyển nhượng cho thấy tham vọng của Real Madrid trong việc nâng cấp hàng công, ngay cả khi vấp phải sự từ chối từ những mục tiêu ban đầu. Mức giá 100 triệu euro dành cho Diomande được kỳ vọng sẽ sớm giúp đội bóng Hoàng gia hoàn tất kế hoạch bổ sung nhân sự, trong bối cảnh mùa giải mới bắt đầu.

Khoảnh khắc tuyển Pháp bất lực trước Tây Ban Nha Thủ môn Unai Simon có màn trình diễn thượng hạng trong chiến thắng 2-0 ở bán kết World Cup 2026 của Tây Ban Nha trước Pháp, khiến những ngôi sao như Mbappe và Olise phải im tiếng.