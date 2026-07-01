Mbappe giục Real Madrid chi 190 triệu bảng mua Olise

Kylian Mbappe được cho là đã trực tiếp thúc giục ban lãnh đạo Real Madrid chiêu mộ Michael Olise sau màn trình diễn ấn tượng của đồng đội ở World Cup 2026.

Mbappe và Olise thi đấu ăn ý tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Sau World Cup 2026, Michael Olise trở thành một trong những cái tên được săn đón nhất trên thị trường chuyển nhượng.

Theo Bild, tiền vệ tấn công 24 tuổi đã bày tỏ với Kylian Mbappe mong muốn khoác áo Real Madrid, và tiền đạo người Pháp nhanh chóng chuyển thông điệp này tới Chủ tịch Florentino Perez.

Olise gây tiếng vang lớn trong màu áo tuyển Pháp tại World Cup vừa qua. Anh có tới 5 pha kiến tạo cho Mbappe, góp phần giúp "Les Bleus" tiến sâu trước khi dừng bước ở bán kết sau thất bại trước Tây Ban Nha. Màn kết hợp ăn ý giữa hai ngôi sao khiến Real Madrid càng có thêm lý do để theo đuổi thương vụ.

Theo Bild, khát vọng chinh phục Champions League là động lực lớn nhất khiến Olise cân nhắc rời Bayern Munich. Tiền vệ sinh năm 2001 tin rằng cơ hội giành những danh hiệu lớn ở sân Santiago Bernabeu sẽ cao hơn.

Đây không phải lần đầu tiên Olise được liên hệ với Real Madrid. Ngay sau khi tuyển Pháp bị loại khỏi World Cup, truyền thông châu Âu đã nhắc đến khả năng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đưa anh vào danh sách ưu tiên dưới thời HLV Jose Mourinho.

Tuy nhiên, thương vụ này sẽ không hề dễ dàng. Bayern Munich vẫn giữ lập trường không muốn bán ngôi sao người Pháp và chỉ cân nhắc nếu nhận được đề nghị đủ lớn.

Real Madrid đang tính đến mức phí khoảng 190 triệu bảng, con số đủ để biến Olise thành cầu thủ đắt giá thứ hai trong lịch sử bóng đá thế giới, chỉ sau thương vụ Neymar chuyển từ Barcelona sang PSG năm 2017.

Nếu đạt được thỏa thuận, Olise sẽ tái hợp Mbappe ở cấp CLB và trở thành một trong những bản hợp đồng bom tấn nhất của kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Khoảnh khắc tuyển Pháp bất lực trước Tây Ban Nha Thủ môn Unai Simon có màn trình diễn thượng hạng trong chiến thắng 2-0 ở bán kết World Cup 2026 của Tây Ban Nha trước Pháp, khiến những ngôi sao như Mbappe và Olise phải im tiếng.