Rashford tạo rắc rối cho MU

MU đang đứng trước bài toán khó liên quan đến tương lai của Marcus Rashford.

MU đau đầu vì Rashford. Ảnh: Reuters.

Theo M.E.N, MU vẫn ưu tiên bán đứt Rashford thay vì tiếp tục giữ anh trong đội hình. Bayern Munich và Tottenham là hai CLB được cho là đang theo dõi tình hình của cầu thủ 28 tuổi, song đến nay vẫn chưa có lời đề nghị chính thức đủ sức thuyết phục đội chủ sân Old Trafford.

Một trong những lý do khiến MU quyết tâm chia tay Rashford là mức lương lên tới 325.000 bảng/tuần. Ban lãnh đạo CLB muốn giải phóng quỹ lương để bảo vệ cấu trúc lương mới được thiết lập, đồng thời tạo dư địa cho những bản hợp đồng mới với mức đãi ngộ hợp lý hơn.

Ngoài yếu tố tài chính, sự hiện diện của Rashford cũng được cho là có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển của những tân binh và các cầu thủ đang được kỳ vọng. "Quỷ đỏ" lo ngại Patrick Dorgu và Matheus Cunha sẽ chịu tác động nếu Rashford trở lại cạnh tranh vị trí trong đội hình chính, nhất là khi cả hai được xem là những nhân tố quan trọng trong kế hoạch của ban huấn luyện ở mùa giải 2026/27.

Điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 40 triệu bảng của Rashford đã hết hiệu lực vào ngày 15/7. Trước đó, Barcelona từng có cơ hội mua đứt chân sút người Anh nhưng từ chối và chuyển sang phương án chiêu mộ Anthony Gordon.

Nếu không tìm được bến đỗ phù hợp trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại, MU có thể buộc phải chấp nhận phương án để Rashford ra đi theo dạng cho mượn thêm một mùa giải.

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