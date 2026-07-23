Mục tiêu của MU rớt giá sau World Cup 2026

Màn trình diễn mờ nhạt trong màu áo tuyển Brazil khiến giá chuyển nhượng của Danilo Santos giảm đáng kể, mở ra cơ hội cho các đội bóng theo đuổi tiền vệ này.

World Cup 2026 chưa thể trở thành bệ phóng cho Danilo. Ảnh: Reuters.

Danilo Santos từng được xem là một trong những tiền vệ Brazil đáng chú ý nhất trước World Cup 2026. Tuy nhiên, sau giải đấu trên đất Mỹ, Canada và Mexico, giá trị của cầu thủ 25 tuổi đã giảm đáng kể khi không để lại nhiều dấu ấn trong màu áo "Selecao".

Trước World Cup 2026, Botafogo kỳ vọng bán Danilo với mức giá khoảng 40 triệu euro nhờ việc HLV Carlo Ancelotti triệu tập anh lên tuyển Brazil. Tuy nhiên, tiền vệ này chỉ có rất ít thời gian thi đấu và không thể nâng tầm giá trị như kỳ vọng.

Theo truyền thông Brazil, Botafogo hiện chấp nhận hạ mức phí chuyển nhượng xuống còn khoảng 30-35 triệu euro. Trong khi đó, Palmeiras đã nhanh chóng gửi đề nghị mới trị giá 28 triệu euro, gồm 25 triệu euro phí cố định và 3 triệu euro phụ phí, đồng thời chờ đội bóng Rio de Janeiro đưa ra quyết định.

Palmeiras tin rằng rào cản lớn nhất lúc này không còn nằm ở mức giá, mà ở việc Botafogo vẫn do dự khi bán một trụ cột cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại giải VĐQG Brazil. Ban lãnh đạo đội bóng thành Rio vẫn muốn thu về ít nhất 30 triệu euro trước khi bật đèn xanh cho thương vụ.

Diễn biến này cũng ảnh hưởng đến Manchester United, đội bóng từng đưa Danilo vào danh sách mục tiêu thay thế Casemiro. Sau khi được triệu tập dự World Cup, tiền vệ sinh năm 2000 từng được kỳ vọng tăng giá mạnh. Tuy nhiên, màn thể hiện thiếu nổi bật khiến vị thế của anh trên thị trường chuyển nhượng không còn như trước.

Palmeiras vẫn xem Danilo là mục tiêu số một trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Đội bóng cũ của tiền vệ này tin rằng đây là thời điểm thích hợp để đưa anh trở lại, sau khi World Cup 2026 không mang đến cú hích về giá trị như Botafogo từng kỳ vọng.

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