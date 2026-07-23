Tân binh thứ 5 của MU lộ diện?

Tỏa sáng rực rỡ tại World Cup 2026, Djed Spence lọt vào tầm ngắm Manchester United trong kế hoạch nâng cấp đội hình của HLV Michael Carrick.

Mục tiêu của MU.

Đội chủ sân Old Trafford hoạt động khá sôi nổi trong hè 2026 khi lần lượt chiêu mộ Andrey Santos, Youri Tielemans, Karl Darlow và tài năng trẻ Tynan Thompson. Tuy nhiên, HLV Michael Carrick vẫn muốn tăng cường chiều sâu đội hình, đặc biệt ở vị trí hậu vệ cánh.

Theo Football Insider, MU nghiêm túc cân nhắc chiêu mộ Djed Spence sau khi chứng kiến màn trình diễn xuất sắc của cầu thủ 25 tuổi tại World Cup 2026. Được HLV Thomas Tuchel triệu tập vào tuyển Anh, hậu vệ Tottenham nhanh chóng ghi điểm giúp "Tam sư" giành hạng 3 chung cuộc.

Điểm mạnh của Spence nằm ở sự đa năng. Anh có thể thi đấu tốt ở cả hai cánh và ra sân 8 trận trong hành trình của tuyển Anh tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ. Phong độ thăng hoa cũng giúp giá trị của cầu thủ này tăng vọt.

Nguồn tin cho biết Tottenham hiện định giá Spence khoảng 40 triệu bảng. Ngoài MU, Everton và Inter Milan cũng từng theo sát hậu vệ sinh năm 2000. Tuy nhiên, Inter rút lui vì cho rằng mức giá mà Spurs yêu cầu quá cao.

Một chi tiết đáng chú ý là Spence dường như có thiện cảm với Manchester United. Năm 2019, anh từng đăng tải trên mạng xã hội X dòng trạng thái: "Tiến lên Manchester United", làm dấy lên suy đoán về việc anh là người hâm mộ "Quỷ đỏ".

Trong khi đó, truyền thông Anh cho biết HLV Roberto De Zerbi không xem Spence là nhân tố quan trọng trong kế hoạch mùa giải tới. Nhà cầm quân người Italy mạnh tay cải tổ đội hình với hàng loạt bản hợp đồng đắt giá như Sandro Tonali, Jan Paul van Hecke và Matheus Fernandes.

Gia nhập Tottenham từ Middlesbrough, Spence từng được đem cho Rennes và Genoa mượn trước khi có màn bứt phá mạnh mẽ. Đến nay, anh có 85 lần ra sân cho Spurs trên mọi đấu trường.