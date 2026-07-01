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Thể thao

Cầu thủ công khai đòi rời MU

  • Thứ hai, 20/7/2026 02:57 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Radek Vitek thẳng thắn xác nhận muốn rời MU ngay hè này để tìm suất bắt chính sau mùa giải thăng hoa tại Bristol City.

Vitek muốn rời MU.

Vitek được HLV Michael Carrick sử dụng trong trận giao hữu tiền mùa giải gặp Wrexham tại Helsinki (Phần Lan) hôm 19/7. Dù "Quỷ đỏ" thua 0-1, điều được chú ý hơn cả là những chia sẻ của thủ môn người CH Czech sau trận đấu.

"Tôi cảm thấy mình đang ở trạng thái rất tốt và sẵn sàng đến một nơi khác. Hy vọng tôi sẽ là thủ môn số một ở đó. Hiện tại tôi vẫn là người của MU, nhưng hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra", Vitek nói.

Khi được hỏi muốn chuyển nhượng chính thức hay tiếp tục được cho mượn, thủ thành 22 tuổi khẳng định: "Tất cả phụ thuộc vào quyết định của CLB và những lựa chọn trên bàn đàm phán.Có một vài đội bóng quan tâm. Chúng tôi đang chờ phương án tốt nhất và hy vọng mọi thứ sớm được hoàn tất".

Gia nhập MU năm 2020, Vitek đến nay chưa có trận ra mắt đội một. Mùa giải 2025/26, thủ thành 22 tuổi được đem cho Bristol City mượn và nhanh chóng trở thành chốt chặn không thể thay thế.

Phong độ ấn tượng giúp Vitek thâu tóm 3 danh hiệu cá nhân của Bristol City, gồm Cầu thủ hay nhất mùa, Cầu thủ trẻ hay nhất mùa và Cầu thủ được đồng đội bình chọn hay nhất. Màn trình diễn ấy cũng giúp anh lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng.

Theo truyền thông Anh, ba tân binh Premier League là Coventry City, Ipswich Town và Hull City đều đang theo sát tình hình của Vitek và sẵn sàng đưa ra lời đề nghị.

Với việc khó cạnh tranh suất bắt chính, khả năng Vitek rời MU là rất cao. Ngoài ra, Altay Bayindir cũng chuẩn bị chia tay sân Old Trafford. Để chuẩn bị cho sự thay đổi này, MU sớm chiêu mộ Karl Darlow theo dạng chuyển nhượng tự do.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

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