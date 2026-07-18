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Thể thao

Tình trạng của Sesko

  • Thứ bảy, 18/7/2026 07:36 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

MU xác nhận Benjamin Sesko chưa bình phục chấn thương và sẽ vắng mặt ở trận giao hữu đầu tiên trong hè 2026.

MU sẽ khởi động chiến dịch giao hữu hè 2026 bằng cuộc đối đầu Wrexham tại Helsinki (Phần Lan). Đây cũng là trận đầu tiên của Michael Carrick trên cương vị HLV trưởng chính thức. Thế nhưng, ông phải đón nhận tổn thất đáng kể về mặt lực lượng khi tiền đạo Sesko không thể ra sân vì chấn thương.

Theo danh sách 25 cầu thủ được MU công bố cho chuyến du đấu, Sesko là cái tên đáng chú ý nhất vắng mặt. Tiền đạo người Slovenia ở lại trung tâm huấn luyện Carrington để hồi phục thể lực dưới sự giám sát của đội ngũ y tế. Carrick chỉ còn 3 trung phong thực thụ gồm Joshua Zirkzee, Chido Obi và Ethan Wheatley.

Chấn thương của Sesko đến từ trận gặp Liverpool hồi tháng 5, khi anh bị trung vệ Ibrahima Konate xô vào bảng quảng cáo bên đường biên, khiến vấn đề ở ống đồng tái phát. MU không mạo hiểm sử dụng chân sút 23 tuổi ở các trận gặp Sunderland, Nottingham Forest và Brighton nhằm tránh nguy cơ chấn thương trở nên nghiêm trọng hơn.

Kể từ đó, ban huấn luyện xây dựng riêng cho Sesko một giáo án hồi phục. Tiền đạo người Slovenia hiện tăng dần cường độ tập luyện và được kỳ vọng sẽ sớm trở lại tập cùng toàn đội trong thời gian tới.

Mùa đầu tiên tại Old Trafford của Sesko bị ảnh hưởng bởi nhiều vấn đề thể lực, song cựu sao RB Leipzig vẫn để lại dấu ấn, ghi 11 bàn và có 1 pha kiến tạo sau 30 trận tại Premier League chỉ với 17 lần đá chính.

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Minh Nghi

Sesko Sesko

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