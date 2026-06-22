Barcelona bất ngờ nhắm Sesko

Bế tắc trong thương vụ Julian Alvarez, Barcelona dường như đang chuyển hướng sang Benjamin Sesko như phương án thay thế cho vị trí trung phong.

Barcelona quan tâm Sesko.

Theo Marca, mục tiêu số một của Barcelona trong hè 2026 là Julian Alvarez. Tiền đạo người Argentina được xem là mảnh ghép hoàn hảo cho hàng công mà HLV Hansi Flick xây dựng, bên cạnh Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres, Fermin Lopez và Anthony Gordon.

Tuy nhiên, thương vụ này gặp trở ngại cực kỳ lớn. Atletico Madrid không muốn bán ngôi sao sáng giá của mình cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại La Liga. Đề nghị đầu tiên trị giá hơn 100 triệu euro từ Barcelona lập tức bị đội bóng thủ đô thẳng thừng từ chối.

Trước nguy cơ thất bại trong thương vụ Alvarez, Giám đốc thể thao Deco chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng. Nổi bật trong số đó là Benjamin Sesko, tiền đạo hiện thuộc biên chế Manchester United.

Gia nhập sân Old Trafford từ RB Leipzig vào hè năm ngoái với mức phí 76,5 triệu euro, Sesko nhanh chóng để lại dấu ấn trong mùa giải đầu tiên tại Anh. Tiền đạo người Slovenia ghi 12 bàn sau 32 lần ra sân, dù tổng thời lượng thi đấu chỉ hơn 1.800 phút.

Ngoài Sesko, Barcelona còn theo dõi Serhou Guirassy của Dortmund và Karl Etta Eyong của Levante. HLV Hansi Flick khẳng định đội bóng cần một trung phong vừa có khả năng kết nối lối chơi, vừa đảm bảo hiệu suất ghi bàn. Việc tìm kiếm người kế nhiệm Lewandowski không dễ dàng, nhưng đây là nhiệm vụ bắt buộc.

Trong những tuần tới, kết quả đàm phán thương vụ Alvarez sẽ quyết định hướng đi của Barcelona. Nếu Atletico tiếp tục cứng rắn, Sesko hoàn toàn có thể trở thành mục tiêu hàng đầu tại Camp Nou.