Barcelona đón tân binh thứ hai

Sau khi hoàn tất thương vụ Anthony Gordon, Barcelona tiếp tục tăng cường lực lượng bằng bản hợp đồng mang tên Josue Caicedo từ LDU Quito

Caicedo cập bến sân Camp Nou.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, đội bóng xứ Catalonia đạt thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ cánh Josue Caicedo từ LDU Quito. Nhà báo người Italy dùng cụm từ "Here we go" quen thuộc để xác định thương vụ hoàn tất.

Marca thông tin thêm rằng thương vụ được các bên thống nhất và cầu thủ sinh năm 2007 sẽ gia nhập đội trẻ Barca Atletic. Caicedo cập bến Barcelona theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt có thể trở thành bắt buộc, với tổng giá trị khoảng 2,5 triệu euro.

Đây được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược trẻ hóa lực lượng của Barcelona. Caicedo hiện thuộc biên chế LDU Quito, một trong những CLB giàu truyền thống nhất Ecuador. Dù mới có 10 lần ra sân cho đội một, hậu vệ 19 tuổi vẫn được đánh giá rất cao nhờ tiềm năng phát triển vượt trội.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, các tuyển trạch viên Barcelona đặc biệt ấn tượng với màn trình diễn của Caicedo tại giải U20 Copa Libertadores. Cầu thủ trẻ này sở hữu nền tảng thể chất tốt, tốc độ ấn tượng và khả năng hỗ trợ tấn công hiệu quả. Những quả tạt có độ chính xác cao cùng khả năng lên công về thủ nhịp nhàng là điểm mạnh của anh. Không chỉ chơi tốt ở vị trí hậu vệ trái, Caicedo còn có thể đảm nhiệm những vai trò cao hơn bên hành lang cánh nhờ sự cơ động và kỹ năng xử lý bóng khá toàn diện.

Với mức đầu tư không quá lớn nhưng đổi lại là một tài năng được đánh giá giàu triển vọng, Barcelona kỳ vọng Caicedo sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ tại châu Âu và sớm trở thành phương án chất lượng cho đội một trong tương lai.