Chọn Gordon thay Rashford, Barcelona bị chế giễu

Sáng 18/6, Anthony Gordon bị chỉ trích sau màn trình diễn mờ nhạt trong chiến thắng 4-2 của tuyển Anh trước Croatia thuộc bảng L World Cup 2026.

Gordon gây thất vọng trước Croatia.

Trên sân AT&T, Gordon gần như không để lại nhiều dấu ấn. Ngôi sao chạy cánh được kỳ vọng mang đến tốc độ và sự đột biến cho hàng công, nhưng những gì anh thể hiện lại trái ngược hoàn toàn với mức phí chuyển nhượng lên tới 85 triệu euro mà Barcelona bỏ ra.

Gordon chạm bóng 17 lần trong 73 phút có mặt trên sân. Anh không tạo ra cơ hội nào, không có pha rê bóng thành công, không thắng nổi một pha tranh chấp tay đôi, không ghi bàn và cũng không kiến tạo. Đáng chú ý, cầu thủ người Anh còn bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn.

Trong hiệp một, Gordon chỉ có 9 lần chạm bóng, ít nhất trên sân. Những con số nghèo nàn nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên khắp mạng xã hội. Nhiều người không bỏ lỡ cơ hội chế giễu bản hợp đồng được kỳ vọng sẽ trở thành tương lai của Barcelona.

Màn trình diễn nhạt nhòa trước Croatia khiến tân binh đắt giá của Barcelona chịu không ít áp lực, đặc biệt khi đội chủ sân Camp Nou quyết định từ bỏ kế hoạch mua đứt Marcus Rashford để dồn tiền chiêu mộ Gordon.

"Barca bỏ Rashford để ký Gordon?" là câu hỏi xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội sau trận. "Barcelona từ chối Rashford để đổi lấy màn trình diễn này?", "85 triệu euro cho 17 lần chạm bóng" hay "Không hiểu Barcelona nghĩ gì"... là phản ứng khác của cộng đồng mạng.

Trong khi Gordon mờ nhạt, Rashford chỉ cần 18 phút trên sân để chứng minh giá trị. Thay thế chính Gordon trong hiệp 2, tiền đạo của MU có 12 lần chạm bóng, thực hiện 3 pha qua người thành công, có 2 lần chạm bóng trong vùng cấm đối phương và tự mình ghi bàn.

Video Harry Kane mở điểm cho tuyển Anh Pha dứt điểm vào lưới Croatia trên chấm 11 m giúp Anh vươn lên dẫn 1-0 trong ngày ra quân sáng 18/6.