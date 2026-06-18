Trận thắng khiến Tuchel mất ngủ

Chiến thắng 4-2 trước Croatia không che giấu được sự thật rằng tuyển Anh đang sở hữu một trong những hàng thủ mong manh dưới thời Thomas Tuchel.

Rạng sáng 18/6, tuyển Anh khởi đầu bảng L World Cup 2026 bằng chiến thắng 4-2 trước Croatia. Harry Kane lập cú đúp, Jude Bellingham tiếp tục tỏa sáng và Marcus Rashford ghi bàn kết liễu trận đấu. Trên bảng tỷ số, đó là màn ra quân ấn tượng.

Nhưng với Thomas Tuchel, đây có lẽ là một trong những trận thắng khiến ông lo lắng nhất. Ngay trong hiệp một tại Dallas, tuyển Anh trình diễn bộ mặt hoàn toàn trái ngược với hình ảnh từng làm nên thương hiệu của Tuchel.

Tuyển Anh thắng to nhưng Tuchel vẫn lo. Ảnh: Reuters.

Đội bóng liên tục mất bóng ở những khu vực nguy hiểm, cự ly đội hình bị kéo giãn và hệ thống pressing hoạt động rời rạc. Croatia không chỉ ghi hai bàn mà còn khiến hàng thủ Anh nhiều lần rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Nếu không có sự bùng nổ của các ngôi sao trên hàng công, tuyển Anh hoàn toàn có thể trả giá.

Croatia phơi bày điểm yếu của tuyển Anh

Dưới thời Tuchel ở Chelsea, nền tảng thành công luôn là sự chắc chắn. Đó là đội bóng có thể thắng 1-0, 2-0 và gần như không cho đối thủ cơ hội phản kháng. Tuy nhiên, tuyển Anh hiện tại lại khác.

Bàn thua đầu tiên xuất phát từ tình huống Jude Bellingham mất bóng ở giữa sân, nhưng vấn đề nằm ở cách hàng thủ phản ứng sau đó. Croatia chỉ cần vài đường chuyền đã xuyên thủng cấu trúc phòng ngự của đối thủ để Martin Baturina dứt điểm ghi bàn.

Bàn thua thứ hai còn đáng lo hơn. Ivan Perisic dễ dàng khai thác khoảng trống bên hành lang trước khi kiến tạo cho Petar Musa lập công. Reece James và Ezri Konsa đều chọn vị trí không tốt trong tình huống này.

Các ngôi sao ở hàng thủ thi đấu chưa ổn định. Ảnh: Reuters.

Croatia cũng chủ động nhắm vào Nico O'Reilly, cầu thủ có trận đá chính đầu tiên ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Hậu vệ trẻ nhiều lần bị đặt vào thế một đối một và thường xuyên gặp khó khăn.

John Stones cũng không khá hơn. Trung vệ của Manchester City chơi thiếu cảm giác sau một mùa giải bị ảnh hưởng bởi chấn thương. Anh chậm chạp trong các pha xoay sở và nhiều lần bị các cầu thủ Croatia vượt qua.

Đó là hình ảnh hoàn toàn khác với một Stones từng là thủ lĩnh hàng thủ tuyển Anh ở các giải đấu lớn.

Kane cứu tuyển Anh, nhưng Brazil hay Pháp sẽ không tha thứ

Sau giờ nghỉ, tuyển Anh thay đổi hoàn toàn bộ mặt. Bellingham ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 bằng một pha xử lý đẳng cấp. Kane tiếp tục cho thấy bản năng sát thủ với cú đúp, trong khi Rashford ấn định chiến thắng ở cuối trận.

Tuy nhiên, màn trình diễn tấn công ấn tượng không thể xóa bỏ những lỗ hổng phía sau. Các giải đấu lớn hiếm khi thuộc về đội bóng sở hữu hàng thủ thiếu ổn định. Tuyển Anh có thể ghi nhiều bàn hơn Croatia, nhưng sẽ rất khó lặp lại điều đó trước những đối thủ như Brazil, Pháp hay Argentina.

Tuyển Anh không thể cứ mãi lấy công bù thủ. Ảnh: Reuters.

Điều đáng nói là Croatia vẫn tạo ra thêm không ít cơ hội sau giờ nghỉ. Trước khi Rashford ghi bàn thứ tư, đại diện vùng Balkan hoàn toàn có thể đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Tuchel hiểu điều đó hơn ai hết. Việc cải thiện thể trạng cho Declan Rice hay điều chỉnh tuyến giữa là chuyện có thể giải quyết. Nhưng câu hỏi lớn hơn nằm ở hàng thủ.

Liệu John Stones còn đủ khả năng đá chính ở những trận đấu lớn? Marc Guehi có nên được trao cơ hội? Và ai sẽ giúp tuyển Anh tìm lại sự chắc chắn vốn là nền tảng trong triết lý của Tuchel?

Chiến thắng trước Croatia giúp tuyển Anh gần như đặt một chân vào vòng knock-out. Nhưng nếu nhìn xa hơn, đây chưa phải màn trình diễn của một ứng viên vô địch.

Harry Kane không chiến dũng mãnh, hoàn tất cú đúp Tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich tiếp tục tỏa sáng ở trận ra quân khi ghi bàn giúp Anh vươn lên dẫn Croatia trong trận ra quân bảng L World Cup 2026 sáng 18/6.