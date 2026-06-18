Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Bồ Đào Nha hưởng lợi từ điều luật lần đầu xuất hiện ở World Cup

  • Thứ năm, 18/6/2026 06:44 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thủ môn CHDC Congo trở thành cầu thủ đầu tiên tại World Cup 2026 bị phạt theo quy định mới của FIFA nhằm ngăn chặn hành vi câu giờ.

Dimitry Mpasi trở thành cầu thủ đầu tiên bị phạt theo quy định mới của FIFA. Ảnh: Reuters.

World Cup 2026 vừa chứng kiến lần đầu tiên một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của FIFA được đưa vào thực tế. Trong trận hòa 1-1 giữa Bồ Đào Nha và CHDC Congo ở bảng K rạng sáng 18/6, thủ môn Dimitry Mpasi trở thành cầu thủ đầu tiên bị xử phạt theo luật chống câu giờ mới.

Tình huống diễn ra ở phút 52, khi chuẩn bị thực hiện quả phát bóng lên, Mpasi mất quá nhiều thời gian để đưa bóng trở lại cuộc chơi. Trọng tài Abdulrahman Al-Jassim lập tức áp dụng quy định mới và cho Bồ Đào Nha được hưởng quả phạt góc.

Theo điều luật được FIFA ban hành trước thềm World Cup 2026, nếu một cầu thủ hoặc đội bóng trì hoãn việc thực hiện phát bóng lên quá thời gian cho phép, trọng tài sẽ sử dụng tín hiệu đếm ngược 5 giây. Khi vượt quá giới hạn này, đội đối phương được hưởng phạt góc thay vì chỉ nhận lời nhắc nhở như trước đây.

Đây là một phần trong nỗ lực của FIFA nhằm giảm thiểu tình trạng kéo dài thời gian thi đấu, vốn trở thành vấn đề gây tranh cãi nhiều năm qua. Thay vì những án phạt mang tính tượng trưng, FIFA lựa chọn hình thức xử lý trực tiếp, có thể tạo ra nguy hiểm ngay trước khung thành đội vi phạm.

Không chỉ áp dụng với phát bóng lên, quy tắc đếm ngược 5 giây còn được sử dụng ở các tình huống ném biên. Nếu cầu thủ giữ bóng quá lâu, quyền ném biên sẽ được chuyển cho đối phương.

Bên cạnh đó, World Cup 2026 cũng đang triển khai nhiều thay đổi khác. Một trong số đó là quy định cầu thủ bị thay ra phải rời sân trong vòng 10 giây. Nếu cố tình đi chậm, cầu thủ vào thay người sẽ phải chờ thêm một phút mới được phép vào sân, khiến đội bóng tạm thời thi đấu thiếu người.

Joao Neves bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Bồ Đào Nha Tiền vệ PSG là người mở điểm cho Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 sau khi ghi bàn vào lưới Congo ở trận ra quân sáng 18/6.

Ronaldo lên tiếng sau trận hòa thất vọng CHDC Congo

Cristiano Ronaldo khẳng định Bồ Đào Nha không thiếu gì sau trận hòa 1-1 CHDC Congo ở trận ra quân tại bảng K World Cup 2026 sáng 18/6.

4 giờ trước

Vì sao Kane được đá lại phạt đền?

VAR can thiệp và yêu cầu thực hiện lại quả phạt đền của Harry Kane sau khi thủ môn Dominik Livakovic phạm luật trong trận Anh gặp Croatia tại World Cup 2026.

4 giờ trước

Biểu cảm của Fernandes khi Ronaldo bỏ lỡ cơ hội

Tiền vệ Bruno Fernandes gây chú ý trong tình huống Cristiano Ronaldo bỏ lỡ cơ hội ở trận gặp CHDC Congo tại bảng K World Cup 2026 rạng sáng 18/6.

5 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

Bồ Đào Nha Tuyển Congo World Cup 2026 Congo Dimitry Mpasi luật

    Đọc tiếp

    World Cup phoi bay su that ve Ronaldo hinh anh

    World Cup phơi bày sự thật về Ronaldo

    32 phút trước 07:40 18/6/2026

    0

    Trận hòa 1-1 trước CHDC Congo không chỉ khiến Bồ Đào Nha mất điểm trong ngày ra quân, mà còn làm dấy lên những câu hỏi quen thuộc về vai trò của Cristiano Ronaldo ở tuổi 41.

    Ronaldo to thai do voi dong doi hinh anh

    Ronaldo tỏ thái độ với đồng đội

    1 giờ trước 07:10 18/6/2026

    0

    Cristiano Ronaldo không giấu được sự thất vọng khi tuyển Bồ Đào Nha bị CHDC Congo cầm hòa 1-1 ở trận mở màn bảng K World Cup 2026.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý