Bồ Đào Nha hưởng lợi từ điều luật lần đầu xuất hiện ở World Cup

Thủ môn CHDC Congo trở thành cầu thủ đầu tiên tại World Cup 2026 bị phạt theo quy định mới của FIFA nhằm ngăn chặn hành vi câu giờ.

Dimitry Mpasi trở thành cầu thủ đầu tiên bị phạt theo quy định mới của FIFA. Ảnh: Reuters.

World Cup 2026 vừa chứng kiến lần đầu tiên một trong những thay đổi đáng chú ý nhất của FIFA được đưa vào thực tế. Trong trận hòa 1-1 giữa Bồ Đào Nha và CHDC Congo ở bảng K rạng sáng 18/6, thủ môn Dimitry Mpasi trở thành cầu thủ đầu tiên bị xử phạt theo luật chống câu giờ mới.

Tình huống diễn ra ở phút 52, khi chuẩn bị thực hiện quả phát bóng lên, Mpasi mất quá nhiều thời gian để đưa bóng trở lại cuộc chơi. Trọng tài Abdulrahman Al-Jassim lập tức áp dụng quy định mới và cho Bồ Đào Nha được hưởng quả phạt góc.

Theo điều luật được FIFA ban hành trước thềm World Cup 2026, nếu một cầu thủ hoặc đội bóng trì hoãn việc thực hiện phát bóng lên quá thời gian cho phép, trọng tài sẽ sử dụng tín hiệu đếm ngược 5 giây. Khi vượt quá giới hạn này, đội đối phương được hưởng phạt góc thay vì chỉ nhận lời nhắc nhở như trước đây.

Đây là một phần trong nỗ lực của FIFA nhằm giảm thiểu tình trạng kéo dài thời gian thi đấu, vốn trở thành vấn đề gây tranh cãi nhiều năm qua. Thay vì những án phạt mang tính tượng trưng, FIFA lựa chọn hình thức xử lý trực tiếp, có thể tạo ra nguy hiểm ngay trước khung thành đội vi phạm.

Không chỉ áp dụng với phát bóng lên, quy tắc đếm ngược 5 giây còn được sử dụng ở các tình huống ném biên. Nếu cầu thủ giữ bóng quá lâu, quyền ném biên sẽ được chuyển cho đối phương.

Bên cạnh đó, World Cup 2026 cũng đang triển khai nhiều thay đổi khác. Một trong số đó là quy định cầu thủ bị thay ra phải rời sân trong vòng 10 giây. Nếu cố tình đi chậm, cầu thủ vào thay người sẽ phải chờ thêm một phút mới được phép vào sân, khiến đội bóng tạm thời thi đấu thiếu người.

Joao Neves bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Bồ Đào Nha Tiền vệ PSG là người mở điểm cho Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 sau khi ghi bàn vào lưới Congo ở trận ra quân sáng 18/6.