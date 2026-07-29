Kế hoạch chuyển nhượng gây ngỡ ngàng của MU

MU khiến người hâm mộ bức xúc khi sẵn sàng bán hậu vệ trẻ Harry Amass với giá chỉ 6 triệu bảng, bất chấp tiềm năng lớn của cầu thủ này.

MU sẵn sàng bán Amass với giá bèo.

Hè năm nay, MU chiêu mộ Andrey Santos và Youri Tielemans để tăng cường tuyến giữa sau sự ra đi của Casemiro và Manuel Ugarte dính chấn thương dài hạn. Bên cạnh việc bổ sung lực lượng, đội chủ sân Old Trafford cũng lên kế hoạch thanh lọc đội hình, trong đó Harry Amass nằm trong danh sách có thể ra đi.

Mùa trước, tài năng trẻ này chuyển sang Norwich City theo dạng cho mượn nhưng sớm dính chấn thương và chỉ kịp ra sân một lần trước khi nghỉ hết mùa. Trở lại MU, Amass gây ấn tượng khi ghi bàn ở chiến thắng 5-0 trước Rosenborg trong trận giao hữu đầu mùa.

Tuy nhiên, theo The Athletic, nhiều đội bóng Championship nhanh chóng tiếp cận cầu thủ này và "Quỷ đỏ" ưu tiên bán đứt thay vì tiếp tục cho mượn. Mức giá mà MU mong muốn chỉ rơi vào khoảng 6 triệu bảng.

Thông tin trên lập tức khiến cộng đồng người hâm mộ phản ứng gay gắt. Nhiều ý kiến cho rằng MU nên học cách Chelsea phát triển và bán cầu thủ trẻ với giá cao hơn, thay vì để một tài năng triển vọng ra đi với mức phí quá thấp.

"6 triệu bảng là quá rẻ", "Với mức giá đó, thà giữ Amass hoặc tiếp tục cho mượn để cậu ấy tăng giá trị còn hơn", "Quyết định điên rồ của MU"... là phản ứng chung của CĐV MU.

Bên cạnh Amass, Joshua Zirkzee cũng đứng trước khả năng chia tay Old Trafford khi nhận được sự quan tâm từ Juventus, Ajax và hai CLB Premier League. Ngoài ra, MU cũng muốn thanh lý hai thủ môn Altay Bayindir và Radek Vitek sau khi bổ sung Karl Darlow cùng tài năng trẻ Kit Margetson.