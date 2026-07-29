Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Kế hoạch chuyển nhượng gây ngỡ ngàng của MU

  • Thứ tư, 29/7/2026 08:06 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

MU khiến người hâm mộ bức xúc khi sẵn sàng bán hậu vệ trẻ Harry Amass với giá chỉ 6 triệu bảng, bất chấp tiềm năng lớn của cầu thủ này.

MU sẵn sàng bán Amass với giá bèo.

Hè năm nay, MU chiêu mộ Andrey Santos và Youri Tielemans để tăng cường tuyến giữa sau sự ra đi của Casemiro và Manuel Ugarte dính chấn thương dài hạn. Bên cạnh việc bổ sung lực lượng, đội chủ sân Old Trafford cũng lên kế hoạch thanh lọc đội hình, trong đó Harry Amass nằm trong danh sách có thể ra đi.

Mùa trước, tài năng trẻ này chuyển sang Norwich City theo dạng cho mượn nhưng sớm dính chấn thương và chỉ kịp ra sân một lần trước khi nghỉ hết mùa. Trở lại MU, Amass gây ấn tượng khi ghi bàn ở chiến thắng 5-0 trước Rosenborg trong trận giao hữu đầu mùa.

Tuy nhiên, theo The Athletic, nhiều đội bóng Championship nhanh chóng tiếp cận cầu thủ này và "Quỷ đỏ" ưu tiên bán đứt thay vì tiếp tục cho mượn. Mức giá mà MU mong muốn chỉ rơi vào khoảng 6 triệu bảng.

Thông tin trên lập tức khiến cộng đồng người hâm mộ phản ứng gay gắt. Nhiều ý kiến cho rằng MU nên học cách Chelsea phát triển và bán cầu thủ trẻ với giá cao hơn, thay vì để một tài năng triển vọng ra đi với mức phí quá thấp.

"6 triệu bảng là quá rẻ", "Với mức giá đó, thà giữ Amass hoặc tiếp tục cho mượn để cậu ấy tăng giá trị còn hơn", "Quyết định điên rồ của MU"... là phản ứng chung của CĐV MU.

Bên cạnh Amass, Joshua Zirkzee cũng đứng trước khả năng chia tay Old Trafford khi nhận được sự quan tâm từ Juventus, Ajax và hai CLB Premier League. Ngoài ra, MU cũng muốn thanh lý hai thủ môn Altay Bayindir và Radek Vitek sau khi bổ sung Karl Darlow cùng tài năng trẻ Kit Margetson.

MU mắc kẹt với dàn sao 66 triệu bảng

MU chưa thể mạnh tay chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng mùa hè khi kế hoạch thanh lý cầu thủ không diễn ra như kỳ vọng.

11 giờ trước

Tchouameni để ngỏ khả năng gia nhập MU

Aurelien Tchouameni dường như sẵn sàng gia nhập Manchester United nếu Real Madrid không còn xem anh là nhân tố trong kế hoạch dài hạn.

28:1676 hôm qua

Tình trạng của De Ligt

MU đón nhận thông tin không mấy tích cực về chấn thương của Matthijs de Ligt, khi trung vệ người Hà Lan phải nghỉ thi đấu lâu hơn so với dự kiến.

20:19 26/7/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

MU MU

    Đọc tiếp

    Trí tuệ thầm lặng Michael Carrick

    Trí tuệ thầm lặng Michael Carrick

    12 phút trước 11:00 29/7/2026

    0

    Bản lĩnh thầm lặng và góc khuất cuộc đời Michael Carrick được khắc họa chân thực qua tự truyện "Between the Lines: My Autobiography".

    Đội hạng 198 thế giới dự FIFA ASEAN Cup 2026

    Đội hạng 198 thế giới dự FIFA ASEAN Cup 2026

    2 giờ trước 09:17 29/7/2026

    0

    Liên đoàn Bóng đá Pakistan (PFF) xác nhận tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, trở thành đội tuyển ngoài khu vực Đông Nam Á nhận lời mời góp mặt ở giải đấu lần đầu tiên được tổ chức.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý