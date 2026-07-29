'Ông lớn' duy nhất chưa có HLV sau World Cup 2026

Trong khi các đối thủ liên tục bổ nhiệm HLV, vẫn còn một "ông lớn" hiếm hoi chưa xác định người dẫn dắt mới sau World Cup 2026.

Hà Lan vẫn chưa tìm được người thay thế sau khi Koeman rời đi. Ảnh: Reuters.

World Cup 2026 khép lại cũng là thời điểm hàng loạt đội tuyển lớn thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Tuy nhiên, giữa làn sóng biến động đó, Hà Lan là cái tên đáng chú ý nhất khi vẫn chưa tìm được HLV trưởng mới.

Theo thống kê, có tới 19 trong tổng số 48 đội tuyển dự World Cup 2026 thay đổi HLV sau giải đấu. Nhiều đội bóng hàng đầu nhanh chóng công bố người kế nhiệm, tạo nên cuộc "cách mạng" trên băng ghế chỉ đạo.

Tuyển Pháp gây chú ý khi bổ nhiệm Zinedine Zidane thay Didier Deschamps sau 12 năm gắn bó. Đức cũng trao quyền cho Jurgen Klopp sau thất bại tại World Cup, trong khi Bồ Đào Nha bắt đầu kỷ nguyên mới với Jorge Jesus.

Ở Italy, Roberto Mancini trở lại dẫn dắt "Azzurri", còn Bỉ đặt niềm tin vào Mark van Bommel thay Rudi Garcia. Croatia cũng tái hợp Slaven Bilic sau khi chia tay Zlatko Dalic, người từng giúp đội bóng giành vị trí á quân và hạng ba World Cup.

Trong nhóm các đội tuyển mạnh, Hà Lan là trường hợp đặc biệt. Ronald Koeman tuyên bố chia tay sau giải đấu, thừa nhận trách nhiệm thuộc về ông sau màn trình diễn chưa đạt kỳ vọng của "Oranje". Liên đoàn Bóng đá Hà Lan đang cân nhắc nhiều phương án, trong đó có cựu HLV Liverpool Arne Slot.

Argentina cũng chưa có sự thay đổi ngay lập tức nhưng tương lai của Lionel Scaloni đã được định đoạt. Nhà cầm quân giúp Argentina vô địch World Cup 2022 cho biết sẽ tiếp tục công việc đến cuối năm 2026 trước khi thảo luận với Liên đoàn bóng đá Argentina.

Ở chiều ngược lại, nhiều đội tuyển đã giữ ổn định sau World Cup. Tây Ban Nha tiếp tục đặt niềm tin vào Luis de la Fuente, Anh giữ Thomas Tuchel, Brazil duy trì Carlo Ancelotti, còn Mỹ tiếp tục đàm phán gia hạn với Mauricio Pochettino.

5 ngôi sao trở nên viral hơn sau World Cup 2026 Không chỉ gây chú ý trên sân cỏ, sức hút của các cầu thủ tại World Cup 2026 còn được thể hiện qua lượng người theo dõi tăng mạnh trên Instagram cá nhân sau giải đấu.