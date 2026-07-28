Vì sao Messi và Ronaldo chưa chịu giã từ ĐTQG sau World Cup 2026?

World Cup 2026 được nhiều người xem là lần cuối cùng Lionel Messi và Cristiano Ronaldo xuất hiện ở sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Vậy mà hình như không phải.

Messi kín tiếng sau World Cup 2026.

Khi cả hai đang thi đấu tại MLS và Saudi Pro League, những giải đấu không còn thuộc nhóm đỉnh cao cấp CLB, kịch bản khép lại sự nghiệp quốc tế bằng World Cup dường như hoàn hảo. Thế nhưng, sau ngày hội bóng đá tại Bắc Mỹ, cả Messi lẫn Ronaldo đều chưa sẵn sàng nói lời chia tay đội tuyển quốc gia. Và có lẽ lý do lớn nhất nằm ở World Cup 2030.

Chưa ai muốn khép lại chương cuối

Trong lịch sử bóng đá, rất nhiều huyền thoại đã chọn World Cup làm điểm dừng cho hành trình quốc tế. Đây không chỉ là giải đấu danh giá nhất mà còn là sân khấu có sức nặng biểu tượng lớn nhất, nơi một sự nghiệp được vinh danh trọn vẹn trước hàng tỷ khán giả trên toàn thế giới.

Bởi vậy, không ít người tin rằng World Cup 2026 sẽ là lời tạm biệt hoàn hảo dành cho Messi và Ronaldo. Thế nhưng thực tế lại khác. Ronaldo nhiều lần úp mở rằng đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của mình, nhưng anh chưa từng đưa ra tuyên bố chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha. Messi còn kín tiếng hơn. Sau giải đấu, siêu sao Argentina không hề nhắc đến chuyện giã từ màu áo sọc xanh trắng.

Đặc biệt, các giải đấu quốc tế sắp tới đều là mục tiêu mà Ronaldo và Messi đã chinh phục thành công trong quá khứ. Ronaldo có lẽ chẳng còn quá tha thiết với EURO 2028 hay UEFA Nations League, những giải đấu anh đã đăng quang trong quá khứ. Messi cũng không còn quá mặn mà với Copa America 2028 sau những danh hiệu vô địch liên tiếp cùng Argentina. Vậy, hai người họ còn muốn đợi chờ điều gì mà lần lữa chưa chia tay màu áo đội tuyển quốc gia?

Tuy nhiên, một khi đôi chân vẫn còn đủ sức thi đấu, khát vọng cống hiến chưa hẳn đã biến mất. World Cup 2026 cho thấy cả hai chưa hoàn toàn trở thành những biểu tượng chỉ tồn tại bằng danh tiếng quá khứ. Messi vẫn có một giải đấu rực rỡ với 8 bàn và 4 kiến tạo. Ronaldo cũng đóng góp 3 bàn cho hành trình của Bồ Đào Nha. Những con số ấy mang đến cho họ niềm tin rằng mình vẫn còn giá trị chuyên môn, thay vì chỉ hiện diện vì vai trò biểu tượng.

Ronaldo chưa vội nói lời giã từ.

World Cup trên sân nhà, giấc mơ khó từ bỏ

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, cả Messi lẫn Ronaldo đều nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ những người xung quanh. Tại Argentina, các đồng đội như Angel Di Maria nhiều lần bày tỏ mong muốn Messi tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển thêm vài năm nữa. Ở Bồ Đào Nha, tân HLV Jorge Jesus luôn dành sự tôn trọng đặc biệt cho Ronaldo, không chỉ bởi những gì anh thể hiện trên sân mà còn bởi tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ.

Các liên đoàn bóng đá cũng chẳng có lý do gì để thúc đẩy hai huyền thoại nghỉ hưu. Tên tuổi của Messi và Ronaldo luôn gắn với những hợp đồng tài trợ giá trị lớn, những sân vận động kín khán giả và sức hút truyền thông khổng lồ. Ở góc độ kinh tế, sự hiện diện của họ vẫn mang lại lợi ích rất lớn cho đội tuyển quốc gia.

Nhưng trên tất cả, có một lý do đặc biệt hơn mọi danh hiệu hay giá trị thương mại: World Cup 2030. Giải đấu kỷ niệm 100 năm World Cup sẽ có những trận đấu được tổ chức tại Argentina và Bồ Đào Nha. Với bất kỳ cầu thủ nào, cơ hội dự World Cup trên quê hương mình là điều thiêng liêng. World Cup 4 năm mới diễn ra một lần, nhưng World Cup trên sân nhà có thể chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong cả cuộc đời. Đó là giấc mơ đủ lớn để níu giữ những đôi chân đã bước qua đỉnh cao.

Dĩ nhiên, 4 năm là quãng thời gian rất dài. Khi World Cup 2030 khởi tranh, Messi sẽ bước sang tuổi 43 còn Ronaldo đã 45 tuổi. Không ai biết liệu cơ thể của họ có còn cho phép tiếp tục thi đấu ở cấp độ cao nhất hay không. Nhưng điều chắc chắn là cả hai vẫn chưa muốn khép lại cánh cửa ấy. Chừng nào hy vọng còn tồn tại, họ sẽ không tự đóng cánh cửa với chính mình.

Và có lẽ, giữa hai biểu tượng đã song hành suốt gần hai thập kỷ qua, vẫn tồn tại một sự cạnh tranh âm thầm. Nếu Messi chưa nói lời giã từ, Ronaldo chắc chắn cũng chưa muốn là người bỏ cuộc trước. Họ đã cùng nhau định nghĩa một kỷ nguyên bóng đá và biết đâu, cũng sẽ cùng nhau viết nên chương cuối tại World Cup 2030.