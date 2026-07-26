Messi lần đầu lộ diện sau chung kết World Cup

Sau thất bại tại chung kết World Cup 2026, Lionel Messi lần đầu xuất hiện công khai khi tới cổ vũ đội bóng gia đình thi đấu tại giải hạng tư bóng đá Argentina.

Messi lần đầu xuất hiện sau chung kết World Cup 2026. Ảnh: X

Messi vừa có mặt trên khán đài sân vận động Antonio Di Giacomo để cổ vũ cho Leones FC, đội bóng thuộc sở hữu của gia đình, trong cuộc đối đầu với Central Córdoba de Rosario tại giải hạng tư Argentina hôm 25/7.

Trước đó, sau khi Argentina để thua Tây Ban Nha với tỷ số tối thiểu 0-1 tại sân vận động MetLife vào ngày 20/7, Messi quyết định rời Mỹ trong im lặng. Ngay khi trở về quê nhà, ngôi sao 39 tuổi chọn bay thẳng về Rosario (Argentina) bằng chuyên cơ riêng và dành vài ngày tại nhà cùng gia đình để nghỉ ngơi trước khi quyết định lộ diện công khai.

Tại sân vận động, đội trưởng Argentina xuất hiện với phong cách giản dị trong chiếc áo khoác đen có mũ trùm đầu, ngồi cùng ba con trai là Thiago, Mateo và Ciro. Dù có sự hiện diện của Messi trên khán đài, Leones FC vẫn phải nhận thất bại 0-2 ngay trên sân nhà.

Đây là câu lạc bộ do gia đình Messi trực tiếp điều hành, với anh trai Matias Horacio Messi giữ chức Chủ tịch, cùng sự tham gia quản trị của em gái Maria Sol và cháu trai Tomas Matias.

Khi trận đấu kết thúc, Messi thân thiện chào hỏi người hâm mộ trước khi rời đi cùng các con, đánh dấu sự trở lại với nhịp sống bình thường sau một kỳ World Cup đầy biến động.