Neymar rực sáng sau World Cup 2026

Neymar ghi dấu ấn với cú đúp trong trận hòa 2-2 của Santos trước Chapecoense tại giải VĐQG Brazil sáng 26/7.

Neymar lập cú đúp cho Santos.

Được thi đấu trên sân nhà, Santos nhanh chóng kiểm soát thế trận và tạo ra sức ép lớn về phía khung thành đối phương. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội chủ nhà có bàn mở tỷ số ở phút 36. Từ đường kiến tạo của Alvaro Barreal, Neymar dứt điểm chính xác, đưa Santos vươn lên dẫn trước 1-0 trước khi hiệp một khép lại.

Tuy nhiên, Chapecoense bất ngờ vùng lên mạnh mẽ sau giờ nghỉ. Phút 51, Marcinho ghi bàn gỡ hòa 1-1, khiến cục diện trận đấu thay đổi.

Chỉ hơn 10 phút sau, Santos tiếp tục gặp bất lợi khi Joao Ananias lóng ngóng phản lưới nhà ở phút 62, giúp đội khách vượt lên dẫn 2-1.

Trong tình thế bị dồn vào chân tường, Santos đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Những nỗ lực không ngừng của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 89, khi Neymar lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền, hoàn tất cú đúp và ấn định tỷ số hòa 2-2.

Neymar nhận giải Cầu thủ hay nhất trận.

Xuyên suốt trận đấu, Santos hoàn toàn lấn lướt về mặt thống kê với 21 pha dứt điểm, trong khi Chapecoense chỉ có vỏn vẹn 5 lần uy hiếp khung thành. Neymar là tâm điểm trên hàng công khi tung ra tới 9 cú sút, trong đó có 5 lần đưa bóng trúng đích, qua đó được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận.

Kết quả giúp Santos có thêm một điểm nhưng vẫn đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng. Với cá nhân Neymar, đây được xem là màn trình diễn tích cực sau kỳ World Cup 2026 không như ý.

Tiền đạo người Brazil nhận không ít chỉ trích sau giải đấu, khi chưa thể hiện được tầm ảnh hưởng như kỳ vọng và chỉ có những đóng góp khá khiêm tốn cho đội tuyển.

Cú đúp của Neymar Sáng 26/7, Neymar lập cú đúp giúp Santos hòa Chapecoense với tỷ số 2-2 tại giải VĐQG Brazil.