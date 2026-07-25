Messi xin lỗi nhưng không xóa được tranh cãi World Cup

Lionel Messi đã xin lỗi Aissa Mandi ngay sau pha bóng, nhưng không thể khép lại tranh cãi về tình huống mà nhiều ý kiến cho rằng anh đáng bị truất quyền thi đấu.

Pha va chạm gây tranh cãi của Messi với Mandi. Ảnh: Chụp màn hình.

Ngay cả những huyền thoại cũng có lúc mắc sai lầm. Lionel Messi đã thừa nhận điều đó theo cách rất trực diện khi chủ động tìm đến hậu vệ Aissa Mandi để xin lỗi sau pha vào bóng gây tranh cãi ở trận Argentina thắng Algeria 3-0 tại vòng bảng World Cup 2026 hôm 17/6.

Theo chia sẻ của Mandi trên podcast Kampo, Messi lập tức nhận ra mình đã phạm lỗi và hỏi thăm tình trạng của đối thủ. Hậu vệ Algeria không phủ nhận thiện chí của đội trưởng Argentina, nhưng cũng nhấn mạnh anh chỉ thực sự hiểu mức độ nghiêm trọng của pha va chạm sau khi trở lại phòng thay đồ.

"Tôi chắc chắn cảm nhận được cú va chạm, nhưng tôi không nhận ra mức độ nghiêm trọng của nó cho đến khi vào phòng thay đồ, lúc đó tôi cảm thấy đau dữ dội và được bảo: 'Pha phạm lỗi đó đáng bị thẻ đỏ' rồi xem lại pha bóng", Mandi kể lại.

Mandi thuật lại sự việc trên podcast Kampo.

Pha bóng diễn ra ở phút 31, gầm giày của Messi đã va chạm bắp chân Mandi từ phía sau. Trọng tài Szymon Marciniak chỉ cho hưởng quả đá phạt, trong khi VAR không yêu cầu xem lại. Quyết định này khiến Liên đoàn Bóng đá Algeria gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

Tình huống cũng làm dấy lên cuộc tranh luận quen thuộc trong bóng đá: liệu các siêu sao có được hưởng lợi từ danh tiếng?

Bình luận viên đồng thời là cựu tiền đạo người Venezuela, Alejandro Moreno, cho rằng câu trả lời là có. Theo ông, Messi đáng lẽ phải bị truất quyền thi đấu và việc VAR không can thiệp chỉ càng củng cố quan điểm rằng những cầu thủ lớn thường nhận được sự ưu ái.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-0 cho Argentina, khi Messi hoàn tất cú hat-trick để cân bằng kỷ lục ghi 16 bàn tại World Cup của Miroslav Klose. Tuy nhiên, thay vì chỉ được nhớ đến bởi cột mốc lịch sử, trận đấu ấy vẫn gắn liền với một câu hỏi chưa có lời giải: nếu VAR vào cuộc, liệu Messi có còn ở lại sân để lập nên kỳ tích?

Video Messi lập siêu phẩm từ ngoài vùng cấm Sáng 17/6, Lionel Messi mở tỷ số bằng cú sút xa rất đẹp mắt trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria thuộc bảng J World Cup 2026.