Chung kết World Cup là trận cuối của Messi cho Argentina?

Leandro Paredes cho biết Lionel Messi đã quyết định trận cuối cùng của anh trong màu áo tuyển Argentina từ trước cả khi chung kết World Cup 2026 diễn ra.

Messi có hành trình vĩ đại cùng đội tuyển Argentina. Ảnh: Reuters.

Tương lai Lionel Messi ở tuyển Argentina đang trở thành chủ đề được người hâm mộ đặc biệt quan tâm sau World Cup 2026. Mới đây, Leandro Paredes tiết lộ siêu sao 39 tuổi có lẽ sẽ khép lại hành trình kéo dài gần hai thập kỷ cùng đội tuyển quốc gia bằng trận chung kết World Cup vừa qua.

“Thật đau lòng, bởi trong suốt World Cup, chúng tôi đều không muốn ngày đó đến. Tôi nghĩ anh ấy đã đưa ra quyết định rằng đó sẽ là trận đấu cuối cùng của mình với tuyển Argentina”, Paredes chia sẻ với truyền thông Argentina.

Tiền vệ của Boca Juniors là một trong những cầu thủ có mối quan hệ thân thiết nhất với Messi. Cả hai từng sát cánh trong màu áo Argentina nhiều năm, đồng thời có thời gian thi đấu cùng nhau tại Paris Saint-Germain.

Theo Paredes, khoảnh khắc Messi rơi nước mắt sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026 có thể đã là lần cuối người hâm mộ nhìn thấy anh khoác áo đội tuyển. Tuy nhiên, tiền vệ 32 tuổi vẫn hy vọng người đàn anh sẽ thay đổi quyết định. “Hy vọng là không. Hy vọng anh ấy có thể tiếp tục thi đấu. Đó sẽ là quyết định của Messi. Điều gì khiến anh ấy hạnh phúc thì chắc chắn cũng khiến chúng tôi hạnh phúc”, Paredes nói.

Messi đã có 21 năm khoác áo đội tuyển Argentina, ra sân 196 trận và trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử đội bóng. Anh góp công lớn giúp Argentina vô địch Copa America 2021, World Cup 2022 và tiến đến chung kết World Cup 2026.

Không chỉ Messi, Paredes cũng thừa nhận nhiều cầu thủ Argentina đang phải cân nhắc tương lai sau một chu kỳ thành công kéo dài. Tiền vệ của Boca Juniors cho rằng đội tuyển cần thời gian để đánh giá trước khi đưa ra những quyết định quan trọng.

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