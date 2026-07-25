MU sắp thanh lý 5 cầu thủ

Manchester United đang bước vào giai đoạn thanh lọc lực lượng khi kỳ chuyển nhượng hè 2026 còn hơn một tháng nữa mới khép lại.

Marcus Rashford nằm trong số những cái tên có thể bị thanh lý. Ảnh: Reuters.

Theo The Sun, sau khi hoàn tất một số bản hợp đồng mới, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" được cho là vẫn muốn bổ sung thêm ba tân binh, đồng nghĩa nhiều cầu thủ hiện tại phải ra đi để cân bằng quỹ lương và đội hình.

Joshua Zirkzee là cái tên đứng trước tương lai bấp bênh nhất. Sau hai mùa, chân sút 25 tuổi mới ghi 5 bàn tại Premier League và MU sẵn sàng bán nếu nhận được mức phí phù hợp. Serie A được xem là bến đỗ lý tưởng khi Zirkzee từng thành công trong màu áo Bologna.

Marcus Rashford cũng nằm trong danh sách cần thanh lý. Sau khi bị Barcelona từ chối mua đứt, chân sút này trở lại MU nhưng chưa chắc nằm trong kế hoạch của HLV Michael Carrick. Rashford vẫn còn hai năm hợp đồng và hưởng lương cao nhất đội, nhưng đã không thi đấu cho MU kể từ tháng 12/2024. Việc giữ một cầu thủ nhận lương 325.000 bảng mỗi tuần nhưng không còn nằm trong kế hoạch bị xem là đi ngược với định hướng tài chính của Sir Jim Ratcliffe.

Ở vị trí thủ môn, Altay Bayindir gần như sẽ rời Old Trafford. MU đã đưa Karl Darlow về làm phương án dự phòng, trong khi Senne Lammens được xác định là thủ môn số một. Còn một thủ môn dự bị khác là Radek Vitek nhiều khả năng sẽ tiếp tục được đem cho mượn hoặc bán sau mùa giải gây ấn tượng tại Championship.

Cái tên cuối cùng là Diego Leon. Hậu vệ trẻ người Paraguay từng được kỳ vọng sau khi gia nhập MU vào mùa hè 2025 nhưng chưa có cơ hội tập luyện cùng đội một trong năm 2026. Sau nhiều tháng chỉ xuất hiện lẻ tẻ trong danh sách đăng ký thi đấu, Leon đang đứng trước nguy cơ phải tìm bến đỗ mới để cứu vãn sự nghiệp.

Highlights Brighton 0-3 MU MU khép lại mùa giải 2025/26 với chiến thắng 3-0 trước Brighton trên sân khách ở vòng 38 Premier League hôm 24/5.