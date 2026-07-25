RB Leipzig 'chê' 100 triệu euro của Real

RB Leipzig vừa từ chối lời đề nghị 100 triệu euro từ Real Madrid cho Yan Diomande, khiến cuộc đua giành chữ ký của tuyển thủ Bờ Biển Ngà thêm kịch tính.

Yan Diomande được Real Madrid quan tâm.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, đội bóng nước Đức chỉ bắt đầu xem xét việc bán ngôi sao của mình nếu nhận được con số vượt quá mức 100 triệu euro tiền mặt. Cụ thể, đề nghị của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bao gồm 90 triệu euro trả trước cộng thêm 10 triệu euro phụ phí tùy thành tích. Dù bị từ chối, "Los Blancos" dường như vẫn đang duy trì các cuộc đàm phán trực tiếp với RB Leipzig để sớm hoàn tất thương vụ chiêu mộ tuyển thủ Bờ Biển Ngà.

Trong khi đó, Paris Saint-Germain cũng là đối thủ đáng gờm trong cuộc đua này. Đại diện Ligue 1 theo sát Diomande và đàm phán với RB Leipzig suốt nhiều tuần qua, tuy nhiên đôi bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về mức giá chuyển nhượng.

Sự cứng rắn của đội bóng Đức trên bàn đàm phán xuất phát từ phong độ ấn tượng của Diomande trong mùa giải 2025/26. Chân chạy cánh 19 tuổi ghi dấu ấn đậm nét với 13 bàn và 10 pha kiến tạo sau 36 lần ra sân.

Bên cạnh đó, việc tuyển thủ Bờ Biển Ngà còn hợp đồng đến tận năm 2030 giúp đại diện Bundesliga nắm hoàn toàn thế chủ động về giá trị cầu thủ, bất chấp sự chèo kéo của các ông lớn tại châu Âu.

Hiện tại, thị trường chuyển nhượng đang đổ dồn sự chú ý vào bước đi tiếp theo của Real Madrid và PSG, khi RB Leipzig kiên quyết giữ mức phí kỷ lục cho tài năng triển vọng nhất của mình.

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