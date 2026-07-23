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Thể thao

'Cú bẻ lái' của Perez đưa Rodri tới Real

  • Thứ năm, 23/7/2026 09:02 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Sau khi bị thuyết phục bởi màn trình diễn tại World Cup 2026, Chủ tịch Florentino Perez đồng ý để Real Madrid chiêu mộ Rodri từ câu lạc bộ Manchester City.

Rodri được Real Madrid quan tâm.

Chủ tịch Perez được cho là chấp thuận kế hoạch đưa Rodri về sân Bernabeu, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực nâng cấp đội hình của Real Madrid. Theo ESPN, nỗ lực từ tổng giám đốc Jose Angel Sanchez và chuyên gia tuyển trạch Juni Calafat cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu từ người đứng đầu câu lạc bộ.

Sự thay đổi quan điểm của Perez được coi là bước ngoặt quyết định cho tương lai của Rodri. Ban đầu, vị doanh nhân 79 tuổi tỏ ra nghi ngờ về thể trạng của tuyển thủ Tây Ban Nha. Tuy nhiên, phong độ ấn tượng cùng tầm ảnh hưởng của anh tại World Cup 2026 nhanh chóng dập tắt mọi hoài nghi.

Để có đủ ngân sách thực hiện kế hoạch, Real Madrid dự kiến bán Eduardo Camavinga, đồng thời sử dụng mong muốn gia nhập đại diện thủ đô Tây Ban Nha của Rodri làm đòn bẩy để đẩy nhanh quá trình ra đi của tiền vệ người Pháp.

Phía "Los Blancos" tin rằng mức phí chuyển nhượng khoảng 60 triệu euro là con số hợp lý để thuyết phục Manchester City nhả người, bất chấp việc Rodri có thể cần một ca phẫu thuật nhỏ để xử lý dứt điểm các vấn đề sức khỏe tồn đọng.

Về phía cá nhân cầu thủ, tiền vệ Tây Ban Nha bày tỏ nguyện vọng rõ ràng về việc trở lại quê nhà thi đấu. Trước đó, anh liên tục khước từ những lời đề nghị gia hạn hợp đồng béo bở từ phía Manchester City.

Rodri nói gì khi bị hỏi về sự khác biệt của tuyển Tây Ban Nha hiện tại Trong cuộc phỏng vấn với Diario SPORT sáng 2/6, Rodri cho rằng tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026 sở hữu 1 dàn cầu thủ có sự cân bằng hoàn hảo giữa sức trẻ và kinh nghiệm.

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Huy Trưởng

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