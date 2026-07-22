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Thể thao

Rào cản ngăn Rodri gia nhập Real Madrid

  • Thứ tư, 22/7/2026 06:02 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Dù nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo, thương vụ chiêu mộ Rodri của Real Madrid hiện vấp phải sự ngăn cản quyết liệt từ phía chủ tịch Florentino Perez.

Rodri khó lòng gia nhập Real Madrid.

Quyết định của chủ tịch Perez hiện là trở ngại lớn nhất ngăn cản sự hiện diện của Rodri tại sân Bernabeu. Theo nhà báo Fabrizio Romano, vị doanh nhân 79 tuổi vẫn chưa bị thuyết phục bởi phương án chiêu mộ tiền vệ người Tây Ban Nha và đang trực tiếp đóng băng mọi tiến trình đàm phán.

Thái độ cứng rắn này diễn ra ngay cả khi bộ phận kỹ thuật của câu lạc bộ xác định anh là mục tiêu chuyển nhượng ưu tiên. Tại trung tâm huấn luyện Valdebebas, các giám đốc thể thao cho rằng lối chơi của ngôi sao 30 tuổi là giải pháp duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng kiểm soát bóng sau khi Toni Kroos và Luka Modric rời đội.

Màn trình diễn giúp Rodri giành Quả bóng vàng World Cup 2026 được xem là minh chứng rõ nét cho tố chất thủ lĩnh và khả năng điều tiết trận đấu, những yếu tố mà Real Madrid đang thiếu hụt trầm trọng trong thời gian gần đây.

Về phía cầu thủ, nhiều nguồn tin khẳng định tiền vệ sinh năm 1996 khao khát được trở lại quê nhà thi đấu. Với hợp đồng hiện tại kéo dài đến tháng 6/2027, các báo cáo tài chính cho thấy mức phí chuyển nhượng của anh hoàn toàn nằm trong tầm chi trả của "Los Blancos".

Trong bối cảnh Real Madrid vẫn chưa thể thống nhất phương án, Manchester City đã sớm có động thái giữ chân trụ cột. "The Citizens" mới gửi đề nghị gia hạn với mức đãi ngộ hấp dẫn cách đây chưa lâu. Hiện tại, Rodri vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính thức về tương lai cho các bên liên quan.

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Huy Trưởng

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  • Luka Modric

    Luka Modric

    Luka Modric là cầu thủ bóng đá người Croatia thi đấu cho câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển Croatia. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ trung tâm nhưng anh vẫn có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công.

    • Ngày sinh: 9/9/1985
    • Nơi sinh: Croatia
    • Chiều cao: 1,73 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Giải thưởng cá nhân: Tiền vệ xuất sắc nhất La Liga: 2013–14, Quả Bóng Vàng World Cup 2018, FIFA The Best 2018
    • Số áo: 10

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