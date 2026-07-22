Rào cản ngăn Rodri gia nhập Real Madrid

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Rodri khó lòng gia nhập Real Madrid.
Quyết định của chủ tịch Perez hiện là trở ngại lớn nhất ngăn cản sự hiện diện của Rodri tại sân Bernabeu. Theo nhà báo Fabrizio Romano, vị doanh nhân 79 tuổi vẫn chưa bị thuyết phục bởi phương án chiêu mộ tiền vệ người Tây Ban Nha và đang trực tiếp đóng băng mọi tiến trình đàm phán.
Thái độ cứng rắn này diễn ra ngay cả khi bộ phận kỹ thuật của câu lạc bộ xác định anh là mục tiêu chuyển nhượng ưu tiên. Tại trung tâm huấn luyện Valdebebas, các giám đốc thể thao cho rằng lối chơi của ngôi sao 30 tuổi là giải pháp duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng kiểm soát bóng sau khi Toni Kroos và Luka Modric rời đội.
Màn trình diễn giúp Rodri giành Quả bóng vàng World Cup 2026 được xem là minh chứng rõ nét cho tố chất thủ lĩnh và khả năng điều tiết trận đấu, những yếu tố mà Real Madrid đang thiếu hụt trầm trọng trong thời gian gần đây.
'Ma trận' trong việc chuyển nhượng các đội bóng
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