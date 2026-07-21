Rodri khiến Real đổi kế hoạch chuyển nhượng

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Rodri rực sáng ở World Cup 2026. Ảnh: Reuters.
Theo Marca, Real Madrid đang xem xét lại khả năng chiêu mộ tiền vệ của Man City sau khi chứng kiến phong độ thuyết phục của anh dưới màu áo tuyển Tây Ban Nha.
Cũng theo nguồn tin trên, nội bộ ban lãnh đạo Real Madrid đã xuất hiện những ý kiến ủng hộ việc theo đuổi Rodri. Một bộ phận lãnh đạo tin rằng tiền vệ 30 tuổi là mảnh ghép lý tưởng để tăng cường chất lượng tuyến giữa, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang hướng tới quá trình trẻ hóa nhưng vẫn cần một thủ lĩnh giàu kinh nghiệm ở khu vực trung tuyến.
Điểm đáng chú ý là bản thân Rodri dường như cũng sẵn sàng trở lại La Liga. Tiền vệ này chưa từng giấu mong muốn được khoác áo Real, coi đây là một trong những mục tiêu lớn trong sự nghiệp. Khát khao thi đấu cho đội chủ sân Bernabeu được cho là đã tồn tại từ nhiều tháng qua và hiện vẫn không thay đổi.
Tuy nhiên, thương vụ vẫn còn phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của Chủ tịch Florentino Perez. Chỉ vài tuần trước, người đứng đầu Real Madrid dường như không mặn mà với kế hoạch chiêu mộ Rodri, khiến khả năng đàm phán gần như bị gác lại. Dù vậy, màn thể hiện xuất sắc của tuyển thủ Tây Ban Nha tại World Cup đã khiến ban lãnh đạo đội bóng phải cân nhắc lại lập trường.
Ở thời điểm hiện tại, Real vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức. Ban lãnh đạo CLB đang đánh giá kỹ các yếu tố tài chính, tuổi tác cũng như sự phù hợp của Rodri với kế hoạch dài hạn trước khi quyết định có gửi lời đề nghị tới Man City hay không.
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