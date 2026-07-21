Người chiến thắng phía sau World Cup 2026

World Cup 2026 giúp FIFA thu về doanh thu kỷ lục hơn 9 tỷ USD, khẳng định vị thế là bên chiến thắng lớn nhất của giải đấu.

Nhà vô địch chỉ có một, còn FIFA giành được giá trị lâu dài nhất.

Khi Ferran Torres ghi bàn quyết định giúp Tây Ban Nha đánh bại Argentina để đăng quang World Cup 2026 hôm 20/7, chiếc cúp vàng tìm được chủ nhân trên sân cỏ. Nhưng nếu nhìn rộng hơn, kẻ chiến thắng lớn nhất của giải đấu không phải Tây Ban Nha, Argentina hay bất kỳ đội tuyển nào. Đó là Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

Doanh thu khổng lồ

World Cup 2026 khép lại bằng những con số chưa từng có trong lịch sử. Lần đầu tiên giải đấu quy tụ 48 đội tuyển, tăng từ 32 lên 48, kéo số trận từ 64 lên 104 và thời gian tổ chức từ 4 lên 6 tuần. Quy mô lớn hơn đồng nghĩa với nhiều trận đấu hơn, nhiều vé hơn, nhiều giờ phát sóng hơn và cũng đồng nghĩa với nhiều tiền hơn.

Theo tính toán của chính FIFA, World Cup 2026 mang về hơn 9 tỷ USD doanh thu, trở thành sự kiện thể thao có doanh thu lớn nhất lịch sử. Trong chu kỳ 2023-2026, tổng doanh thu của FIFA dự kiến chạm mốc 15 tỷ USD , vượt xa mọi kỳ World Cup trước đó. Riêng bản quyền truyền hình đóng góp gần 4 tỷ USD , trong khi bán vé và các gói dịch vụ cao cấp mang về khoảng 3 tỷ USD .

World Cup 2026 không khác nào một "cỗ máy thương mại".

Nếu World Cup trước đây được xem là lễ hội bóng đá toàn cầu, thì phiên bản 2026 cho thấy nó đang trở thành một "cỗ máy thương mại" được vận hành gần như hoàn hảo. Việc mở rộng lên 48 đội từng vấp phải không ít hoài nghi. Nhiều ý kiến lo ngại chất lượng chuyên môn sẽ giảm sút, lịch thi đấu kéo dài khiến cầu thủ quá tải, còn người hâm mộ sẽ không còn hứng thú với quá nhiều trận đấu. Tuy nhiên, thực tế lại đi theo hướng hoàn toàn khác.

Theo Football Benchmark, tỷ lệ lấp đầy các sân vận động ở vòng bảng đạt tới 99%. Bất chấp giá vé nhiều trận lên tới hàng nghìn USD, nhu cầu vé vẫn rất lớn. Điều đó chứng minh thị trường sẵn sàng chi trả cho World Cup, bất kể quy mô giải đấu lớn đến đâu.

Không chỉ sân vận động kín chỗ, lượng khán giả truyền hình cũng tăng mạnh, trong khi các nền tảng mạng xã hội ghi nhận hàng chục tỷ lượt xem video liên quan đến giải đấu. Đối với FIFA, đây là bằng chứng rõ ràng nhất rằng chiến lược mở rộng đã thành công về mặt kinh doanh.

Các nhà tài trợ cũng trở thành những người hưởng lợi lớn. Doanh thu tài trợ của World Cup 2026 đạt khoảng 2,8 tỷ USD , tăng mạnh so với khoảng 1,8 tỷ USD tại Qatar 2022. Bên cạnh những đối tác quen thuộc như Coca-Cola, Adidas, Visa, Hyundai hay McDonald's, giải đấu còn thu hút thêm nhiều thương hiệu thuộc lĩnh vực ngân hàng, viễn thông và năng lượng. Đối với doanh nghiệp, World Cup 2026 mang lại điều họ mong muốn nhất: nhiều trận đấu hơn, đồng nghĩa nhiều thời lượng quảng bá hơn, nhiều đội tuyển hơn, giúp mở rộng thị trường, còn lượng người xem kỷ lục giúp giá trị tài trợ tăng lên đáng kể.

Thành công về doanh thu cũng khiến FIFA nhanh chóng tính đến bước đi tiếp theo.

Tây Ban Nha vô địch nhưng FIFA hưởng lợi lớn nhất.

World Cup lên 64 đội?

Ngay khi World Cup 2026 còn chưa kết thúc, Chủ tịch Gianni Infantino đã công khai đề cập khả năng mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội tuyển. Nếu kế hoạch này được thông qua, gần một phần ba số liên đoàn thành viên FIFA sẽ có cơ hội góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Từ góc độ thương mại, đây là nước cờ dễ hiểu. Mỗi đội tuyển mới đồng nghĩa với thêm thị trường khán giả, thêm bản quyền truyền hình, thêm nhà tài trợ và thêm doanh thu.

Quan trọng hơn, FIFA có đủ cơ sở để tự tin. World Cup 2026 chứng minh rằng quy mô lớn hơn không làm giảm sức hút của giải đấu. Ngược lại, nó giúp FIFA tạo ra nguồn thu kỷ lục mà vẫn duy trì sức nóng trên toàn cầu. Một phần đáng kể nguồn tiền này sẽ tiếp tục được FIFA tái đầu tư thông qua chương trình phát triển bóng đá FIFA Forward, với ngân sách lên tới 2,7 tỷ USD cho giai đoạn 2027-2030 nhằm hỗ trợ 211 liên đoàn thành viên phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo trẻ và các dự án bóng đá cộng đồng.

Nhìn từ góc độ kinh doanh, World Cup 2026 có thể xem là kỳ World Cup thành công nhất lịch sử. Tây Ban Nha giành chiếc cúp vô địch. Các ngôi sao tỏa sáng và người hâm mộ được chứng kiến 6 tuần lễ hội bóng đá sôi động. Nhưng khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tổ chức mỉm cười nhiều nhất vẫn là FIFA.

Bởi sau tất cả, chiếc cúp chỉ có một đội tuyển được nâng lên, còn doanh thu kỷ lục, hệ sinh thái tài trợ mở rộng và viễn cảnh một kỳ World Cup còn lớn hơn trong tương lai mới là "chiến thắng" có giá trị lâu dài nhất mà FIFA giành được từ mùa hè 2026.

Highlights Tây Ban Nha 1-0 Argentina Sáng 20/7, Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau 120 phút thi đấu để trở thành nhà vô địch World Cup 2026.