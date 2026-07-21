Một Quả bóng bạc Việt Nam gia nhập CLB Nam Định

Tiền đạo Phạm Tuấn Hải chính thức gia nhập CLB Nam Định sau khi bất ngờ rời CLB Hà Nội.

"Chào mừng Phạm Tuấn Hải gia nhập đại gia đình CLB Nam Định", trang chủ đội bóng thành Nam thông báo tối 21/7.

"Tuấn Hải đã sẵn sàng cùng CLB Nam Định chinh phục những thành công! Sự góp mặt của Tuấn Hải được kỳ vọng sẽ mang đến sức sống mới cho hàng công Nam Định, đồng thời thể hiện quyết tâm của đội bóng trong hành trình chinh phục những mục tiêu cao nhất ở mùa giải mới", CLB Nam Định viết tiếp.

Bài đăng trên trang chủ CLB Nam Định tối 21/7.

"Phạm Tuấn Hải, sinh ngày 19/5/1998, thi đấu ở vị trí tiền đạo. Anh được biết đến với lối chơi giàu năng lượng, tinh thần thi đấu máu lửa cùng khả năng săn bàn sắc bén. Trước khi gia nhập CLB Nam Định, chân sút sinh năm 1998 đã ghi 49 bàn trên mọi đấu trường. Trong màu áo ĐTQG Việt Nam, Tuấn Hải cũng nhiều lần để lại dấu ấn với những màn trình diễn nổi bật tại các giải đấu lớn", đội chủ sân Thiên Trường thông tin thêm.

Trước khi chào đón cựu cầu thủ CLB Hà Nội, cũng trong tối 21/7, CLB Nam Định chia tay Arnaud Lusamba và Kevin Phạm Ba. Tuấn Hải rời đội bóng thủ đô do không có suất đá chính dưới thời HLV Harry Kewell.

Trước đó, đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt cũng tạm biệt phiên dịch viên Nguyễn Hoàng Minh, phân tích viên Muhammad Idham, Mahmoud Eid, Mitchell Dijk, Lucas Alves, Brenner Marlos, Nguyễn Văn Công, bác sỹ Nguyễn Văn Quý, Chadrac Akolo và chiêu mộ Trần Mạnh Quỳnh, Trịnh Xuân Hoàng, Đàm Tiến Dũng.