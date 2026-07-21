Điều chưa từng diễn ra sau 16 năm ở tuyển Việt Nam

Không Nguyễn Filip, không Nguyễn Đình Triệu, tuyển Việt Nam lần đầu sau 16 năm không có thủ môn bắt chính trong hai kỳ ASEAN Cup (tiền thân là AFF Cup) liên tiếp.

Nguyễn Filip và Nguyễn Đình Triệu, hai thủ môn từng ra sân tại ASEAN Cup 2024, cũng như giúp tuyển Việt Nam vô địch sau 6 năm chờ đợi, vắng mặt ở danh sách dự ASEAN Cup 2026. Nếu Đình Triệu là chủ nhân của giải thưởng "Găng tay vàng" ASEAN Cup gần nhất, thì Nguyễn Filip góp mặt trong đội hình tiêu biểu V.League mùa vừa qua. Ngôi sao thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội cũng là thủ thành Việt Nam đắt giá nhất hiện tại, được Transfermarkt định giá Nguyễn Filip 325.000 euro.

Từ năm 2008 đến nay, 2026 là kỳ ASEAN Cup (tên cũ là AFF Cup) đầu tiên tuyển Việt Nam không có thủ môn bắt chính trong hai kỳ giải liên tiếp. Từ Dương Hồng Sơn, Trần Nguyên Mạnh cho đến Đặng Văn Lâm, mỗi người đều có hai lần liên tiếp đóng vai thủ môn số một của các "Chiến binh sao vàng" tại giải vô địch Đông Nam Á.

Sự vắng mặt của Đình Triệu và Nguyễn Filip tại ASEAN Cup 2026 tạo ra câu hỏi: Ai sẽ bắt chính cho tuyển Việt Nam?

Lê Giang Patrik giữ sạch lưới trong trận ra mắt tuyển Việt Nam, thắng tuyển Myanmar 4-0 tại Thái Nguyên tối 18/7. Ảnh: Minh Chiến.

Lê Giang Patrik và Trần Trung Kiên sẽ cạnh tranh

Ba thủ môn dự ASEAN Cup 2026 của tuyển Việt Nam là Đặng Văn Lâm, Lê Giang Patrik và Trần Trung Kiên. Trong ba thủ thành này, ngôi sao thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM là người có ít kinh nghiệm khoác áo tuyển Việt Nam nhất. Tháng 6/2026, Lê Giang Patrik mới có lần đầu lên tuyển. Không tính các trận giao hữu kín trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, chiến thắng 4-0 trước tuyển Myanmar trên sân Thái Nguyên tối 18/7 là trận đầu tiên của cựu sao CLB Công an Hà Nội trong màu áo tuyển Việt Nam.

Trung Kiên có lần đầu khoác áo tuyển tháng 10/2024. Từ đó đến nay, người gác đền sinh năm 2003 hiếm khi đóng vai kép chính, nhưng luôn là nhân tố được HLV Kim "cấy" vào lực lượng tuyển Việt Nam để học hỏi từ các đàn anh và tích lũy kinh nghiệm cho tương lai. Trung Kiên giống Lê Giang Patrik, mới có một lần bắt chính cho các "Chiến binh sao vàng" trong trận thắng tuyển Nepal 1-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 tháng 10/2025.

Trung Kiên chưa cứng cáp bằng Lê Giang Patrik, thủ thành thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2011. Tuy nhiên, chàng trai 23 tuổi lại là người hiểu tuyển Việt Nam hơn. Khó có thể đoán ai là người chiếm lợi thế hơn trong cuộc cạnh tranh giữa Lê Giang Patrik và Trung Kiên.

Với Trung Kiên, đây là cuộc cạnh tranh với một người anh lớn. Với Lê Giang Patrik, anh không còn nhiều thời gian để chờ cơ hội khi đã 33 tuổi.

Dù vậy, phong độ hiện tại của Lê Giang có phần nhỉnh hơn. Trong khoảng hai năm qua, giới chuyên môn đánh giá anh là thủ môn hay, ổn định bậc nhất giải. Không hề tình cờ khi đã có nhiều ý kiến ủng hộ anh được nhập tịch và lên tuyển. Suất bắt chính trong trận gặp Myanmar, màn tổng duyệt cuối cùng trước ASEAN Cup, có thể là một điểm báo tốt lành cho Lê Giang.

Văn Lâm đang là ứng viên nặng ký cho suất bắt chính nơi khung gỗ tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup hè này. Ảnh: Minh Chiến.

Nhưng Văn Lâm vẫn sáng cửa

Màn trình diễn ở cấp CLB mùa vừa qua của Văn Lâm, Lê Giang Patrik và Trung Kiên không quá chênh lệch. Theo Sofascore, số pha cứu thua kèm tỷ lệ cản phá mỗi trận của ba thủ môn lần lượt là 3,2 (73%), 3,5 (71%) và 3,7 (73%). Trung Kiên có 5 lần giữ sạch lưới, Lê Giang Patrik có 7 và Văn Lâm có 6. Ngôi sao của CLB Ninh Bình chuyền chính xác 10,2 đường (tỷ lệ chuyền bóng trúng đích 85%) mỗi trận. Con số này của người trấn giữ khung gỗ CLB HAGL là 9,3 (79%) và của thủ môn gốc Slovakia là 11,9 (85%).

Thông số duy nhất có sự khác biệt rõ ràng là số đường chuyền dài chính xác. Trung Kiên chuyền dài chính xác 3,8 lần (tỷ lệ 66%) mỗi trận. Lê Giang Patrik chỉ có 1,5 đường chuyền dài chính xác (48%) mỗi trận. Thông số này của Văn Lâm là 1,6 (53%). Trung Kiên vượt trội hơn hẳn khi chuyền dài chuẩn xác gấp hơn hai lần hai người đàn anh của mình.

Các thống kê cho thấy cả ba thủ thành đều phù hợp với lối chơi của tuyển Việt Nam. HLV Kim không quá đặt nặng việc triển khai bóng từ tuyến dưới, không yêu cầu người trấn giữ khung gỗ phải chuyền ngắn quá nhiều và không cần chơi chân quá xuất sắc. Trong các tình huống phát bóng, thủ môn tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể đá bóng dài.

Nhưng trong bộ ba thủ thành lúc này, Văn Lâm là người có cơ hội bắt chính cao nhất.

Từ khi lần đầu lên tuyển năm 2017 đến nay, thủ thành sinh ra tại Moscow (Nga) đã chơi 47 trận trong màu áo tuyển, giúp các "Chiến binh sao vàng" vô địch AFF Cup 2018 và lọt vào đội hình tiêu biểu cũng như có lần đầu tiên lọt vào vòng loại 3 World Cup. Trong ba thủ môn, Văn Lâm là người hiểu tuyển Việt Nam nhất. Khi phong độ và phong cách chơi giữa ba người gần giống nhau, nhiều khả năng kinh nghiệm sẽ trở thành yếu tố tạo nên sự khác biệt.

Với Văn Lâm, anh không còn là kép chính trong suốt thời gian dài vừa qua. Từ đầu năm 2024, khi Nguyễn Filip lên tuyển dưới thời HLV Philippe Troussier và sau đó là Đình Triệu bắt chính dưới thời HLV Kim, vị thế của Lâm "Tây" dần phai mờ. Tại ASEAN Cup 2024, cựu thủ thành CLB Hải Phòng là người ngoài cuộc.

Nhưng hiện tại, khi các "Chiến binh sao vàng" dự ASEAN Cup 2026 mà không có cả hai thủ thành này, còn Lê Giang Patrik và Trung Kiên không nổi trội hẳn, Văn Lâm rất có thể sẽ trở lại vị thế số một nơi khung gỗ tuyển Việt Nam. Đây là cơ hội cựu thủ môn CLB Bình Định chờ đợi suốt hơn hai năm qua.