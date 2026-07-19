'Đội nào có Messi, đội đó phải vô địch World Cup'

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Jorn Andersen, cựu tuyển thủ Na Uy, hiện dẫn dắt Myanmar, cho rằng Lionel Messi là nhân tố tạo nên khác biệt ở chung kết World Cup 2026.

Messi là niềm hy vọng của Argentina ở chung kết World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Sau khi kết thúc trận đấu giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Myanmar trên sân Thái Nguyên tối 18/7, Tri Thức - Znews có cuộc trao đổi với HLV Jorn Andersen. Cựu tuyển thủ Na Uy dành lời khen cho cách chơi của tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026, nhưng dự đoán tuyển Argentina đăng quang và đặc biệt đánh giá cao Lionel Messi.

HLV Andersen cũng dành sự tán dương cho hành trình lịch sử của tuyển Na Uy và cho biết vẫn cảm thấy tiếc vì trận thua sát nút trước tuyển Anh, khiến đội bóng quê hương mình không thể vào bán kết.

Tuyển Tây Ban Nha hay, nhưng tuyển Argentina sẽ nâng cúp vì có Messi

- Theo ông, tuyển Argentina hay tuyển Tây Ban Nha sẽ trở thành nhà vô địch World Cup 2026?

- Khá khó đoán. Nhưng với tôi, khi bạn có Leo Messi trong đội hình thì bạn phải trở thành quán quân. Vì cậu ấy là cầu thủ hay nhất thế giới.

- Ông đánh giá thế nào về hai đội ở chung kết World Cup 2026?

- Đây là hai tập thể mạnh. Tuyển Tây Ban Nha khiến tôi bất ngờ. Họ chơi không giống chính mình trong quá khứ. Tuyển Tây Ban Nha giờ đây tấn công và phòng ngự nhiều hơn, không còn là lối đá tiki-taka trước kia.

Ông Jorn Andersen cho rằng Lionel Messi là nhân tố tạo nên khác biệt ở chung kết World Cup 2026. Ảnh: Minh Chiến.

Tôi ngạc nhiên khi họ thắng tuyển Pháp (với tỷ số 2-0 - PV) ở bán kết. Với tôi, tuyển Pháp là ứng viên vô địch. Họ chơi rất tốt nhưng tuyển Tây Ban Nha lại hay hơn.

Tôi nghĩ trận chung kết giữa tuyển Argentina và tuyển Tây Ban Nha sẽ là trận đấu cởi mở. Cơ hội thắng trận chia đều cho cả hai. Nhưng theo tôi, Messi sẽ tạo nên khác biệt.

- Đâu là yếu tố định đoạt trận chung kết World Cup 2026?

- Tôi cũng không chắc. Tất nhiên đây sẽ là trận đấu giàu tính chiến thuật. Tôi hy vọng sẽ có nhiều bàn thắng.

Tuyển Na Uy thua tuyển Anh vì thiếu may mắn

- Hãy nói tới tuyển Na Uy, đội bóng vừa có lần đầu tiên trong lịch sử vào tứ kết World Cup. Chắc hẳn ông rất tự hào về đội tuyển quê hương mình?

- Tất nhiên rồi. Tuyển Na Uy đã có giải đấu tuyệt vời với những cầu thủ xuất sắc trong đội hình. World Cup 2026 có lẽ là giải đấu thành công nhất của tuyển Na Uy mà tôi từng chứng kiến.

Tôi hơi buồn khi chúng tôi thua tuyển Anh (với tỷ số 1-2 - PV) ở tứ kết. Nhưng đó là bóng đá. Nếu may mắn hơn, tuyển Na Uy đã có thêm một bàn thắng và không phải nhận bàn thua thứ hai, hay thậm chí có thể thắng trận với tỷ số 2-0. Nếu giải quyết tốt những tiểu tiết trong trận đấu đó, chúng tôi đã có thể vào bán kết.

Nhưng dù sao thì mọi thứ cũng đã xảy ra rồi. Có thể ở lần dự World Cup tiếp theo, tuyển Na Uy sẽ làm tốt hơn.

Haaland vừa trải qua kỳ World Cup thành công. Ảnh: Reuters.

- Erling Haaland là ngôi sao lớn nhất của tuyển Na Uy. Ông có nghĩ cầu thủ này đang là tiền đạo hay nhất thế giới?

- Tôi không nghĩ vậy dù tôi rất thích những mẫu trung phong như Haaland. Tuy nhiên, bóng đá thế giới cũng đang có rất nhiều chân sút cừ khôi. Harry Kane là một ví dụ. Nhưng trong tương lai, Haaland hoàn toàn có thể trở thành tiền đạo số một thế giới.

- Ông nghĩ sao về tương lai sắp tới của tuyển Na Uy. Haaland (25 tuổi), Martin Odegaard (27 tuổi) hay Antonio Nusa (21 tuổi), hầu hết đều có thể chơi một tới hai kỳ World Cup nữa nhỉ?

- Chắc chắn rồi! Hầu hết cầu thủ tốt của tuyển Na Uy lúc này đều còn trẻ. Những nhân tố như Haaland, Odegaard hay Nusa còn có thể chơi rất nhiều giải nữa. Tôi tin trong tương lai, tuyển Na Uy sẽ có kết quả tốt hơn tại các kỳ World Cup và Euro.

Các đội châu Á không để lại ấn tượng

- Ông từng có thời gian dài làm việc ở châu Á. Từ năm 2016, ông lần lượt dẫn dắt tuyển Triều Tiên, CLB Incheon United (Hàn Quốc), tuyển Hồng Kông (Trung Quốc) và CLB Yunnan Yukun (Trung Quốc) và hiện tại là tuyển Myanmar. Ông đánh giá thế nào về màn trình diễn của các đại diện châu Á tại World Cup 2026?

- Chỉ có hai đội thuộc Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) là Nhật Bản cũng như Australia vượt qua vòng bảng World Cup năm nay và không đội nào tiến sâu. Đây không phải lần đầu điều này xảy ra. Các đội châu Á, đặc biệt là những đội hàng đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar... cần có bước đột phá trong việc cải thiện chính mình.

- Ông ấn tượng nhất với đội châu Á nào tại World Cup 2026?

- Như tôi đã đề cập, hầu hết đại diện châu Á đều dừng bước ngay sau vòng bảng. Tôi cũng không thấy có nhiều đội chơi tốt của châu lục này tại World Cup năm nay. Hãy cùng chờ đợi tới kỳ World Cup tiếp theo.

- Cảm ơn ông vì cuộc trò chuyện.

Khoảnh khắc tính toán của Messi trước khi đá phạt gây sốt Hình ảnh siêu sao số 10 quan sát, tính toán trước khi thực hiện pha đá phạt ở trận bán kết với tuyển Anh được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội.