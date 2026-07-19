Vì sao Messi và các lão tướng vẫn thống trị World Cup 2026?

World Cup 2026 chứng minh tuổi tác không còn là rào cản, khi Lionel Messi cùng nhiều lão tướng tiếp tục giữ vai trò quyết định ở sân khấu lớn nhất bóng đá thế giới.

Messi vẫn chơi thứ bóng đá đẳng cấp, dù đã 39 tuổi.

Khi tiếng còi mãn cuộc ở trận bán kết với tuyển Anh vang lên, Lionel Messi quỳ gối xuống mặt cỏ trong niềm hạnh phúc tột độ. Ở tuổi 39, anh thêm một lần đưa Argentina vào chung kết World Cup, bất chấp không ít ý kiến cho rằng thời kỳ đỉnh cao của mình đã qua.

Messi không phải trường hợp cá biệt. World Cup 2026 đang cho thấy một xu hướng rất rõ: kinh nghiệm và bản lĩnh của các cựu binh vẫn có giá trị đặc biệt ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Giải đấu trên đất Bắc Mỹ diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng, quãng đường di chuyển giữa các địa điểm thi đấu lên tới hàng nghìn km. Tất cả đều được cho là sẽ có lợi cho các cầu thủ trẻ sở hữu nền tảng thể lực sung mãn. Thực tế lại đi theo hướng ngược lại.

Messi là một trong 12 cầu thủ từ 39 tuổi trở lên được đăng ký tham dự World Cup 2026. Danh sách này còn có Cristiano Ronaldo (41 tuổi), Luka Modric (40), Manuel Neuer (40) hay Edin Dzeko (40), những cái tên từng được xem là đã đi qua thời kỳ đỉnh cao.

Không chỉ vậy, độ tuổi trung bình của các cầu thủ đá chính tại World Cup năm nay lên tới 28 tuổi 113 ngày, cao nhất trong lịch sử giải đấu. Để thấy rõ sự thay đổi, ở kỳ World Cup đầu tiên năm 1930, con số này chỉ là 24 tuổi 296 ngày. Đến năm 2010 tăng lên 27 tuổi 182 ngày, trước khi tiếp tục tăng thêm gần một năm chỉ sau hơn một thập kỷ.

Khoa học thể thao đang kéo dài tuổi nghề cầu thủ

Việc Messi, Ronaldo hay Modric vẫn duy trì phong độ ở cuối tuổi 30 không còn là hiện tượng hiếm gặp trong thể thao đỉnh cao.

Quần vợt từng chứng kiến Roger Federer, Rafael Nadal, Serena Williams hay Andre Agassi thi đấu thành công khi đã ngoài 30 tuổi. Novak Djokovic năm nay 39 tuổi vẫn lọt vào bán kết Wimbledon, còn huyền thoại bóng bầu dục Mỹ Tom Brady chỉ giải nghệ khi đã 45 tuổi.

Điểm chung của thế hệ này là họ được hưởng lợi từ sự phát triển vượt bậc của y học và khoa học thể thao.

Những chấn thương từng có thể khép lại sự nghiệp của một cầu thủ cách đây 20 năm nay hoàn toàn có thể được kiểm soát. Quá trình hồi phục cũng được cá nhân hóa đến từng chi tiết.

Giữa giải đấu khắc nghiệt nhất lịch sử, những ngôi sao ngoài 35 tuổi như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Luka Modric vẫn là điểm tựa của các đội tuyển.

Cristiano Ronaldo từng tiết lộ duy trì thói quen ngâm mình trong nước đá lúc 3 giờ sáng sau các trận Champions League, đồng thời làm việc với chuyên gia giấc ngủ để tối ưu khả năng hồi phục.

Dinh dưỡng cũng thay đổi đáng kể. Thay vì áp dụng thực đơn chung cho cả đội, các CLB lớn hiện xây dựng chế độ ăn riêng cho từng cầu thủ. Theo thống kê, khoảng 75% cầu thủ tại các đội bóng hàng đầu Premier League hiện có đầu bếp riêng để kiểm soát khẩu phần dinh dưỡng mỗi ngày.

Paul Hough, chuyên gia khoa học thể thao của Đại học Westminster, cho biết cơ thể càng lớn tuổi càng dễ bị viêm và cần nhiều thời gian hồi phục hơn. Những thực phẩm giàu polyphenol như chocolate đen, các loại quả mọng hay rau lá xanh giúp rút ngắn quá trình này.

Song song với đó, công nghệ GPS và thiết bị theo dõi nhịp tim giúp ban huấn luyện kiểm soát chính xác khối lượng vận động của từng cầu thủ. Nhờ vậy, các ngôi sao lớn tuổi vẫn duy trì được nền tảng thể lực cần thiết mà không phải đánh đổi bằng nguy cơ chấn thương.

Những thay đổi trong luật bóng đá cũng góp phần kéo dài tuổi nghề của các cựu binh.

Việc FIFA cho phép mỗi đội sử dụng 5 quyền thay người từ năm 2022 giúp các HLV linh hoạt hơn trong cách sử dụng những cầu thủ không còn đủ sức đá trọn 90 phút. Cùng với đó, số lượng cầu thủ tham dự World Cup được nâng từ 23 lên 26 người, tạo thêm cơ hội cho các lão tướng góp mặt ở những giải đấu lớn.

Kinh nghiệm vẫn là thứ không thể thay thế

Điều đáng chú ý là xu hướng "già hóa" chỉ xuất hiện ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Mùa giải Premier League gần nhất có độ tuổi trung bình của đội hình xuất phát là 26 tuổi 223 ngày, trong khi vòng knock-out Champions League ghi nhận con số 26 tuổi 252 ngày. Cả hai đều thấp hơn đáng kể so với World Cup 2026.

Sự khác biệt đến từ chính tính chất của bóng đá đội tuyển.

Ở những trận đấu loại trực tiếp, nơi chỉ một sai lầm có thể phải trả giá bằng cả giải đấu, kinh nghiệm thi đấu thường mang giá trị không kém thể lực. Các cầu thủ từng trải biết cách điều tiết nhịp độ, giữ bình tĩnh trong thời điểm áp lực và đưa ra quyết định chính xác hơn.

Không phải sức trẻ, chính kinh nghiệm và sự tiến bộ của khoa học thể thao đang giúp các cựu binh thống trị World Cup 2026.

Điều kiện thời tiết tại Bắc Mỹ cũng vô tình tạo lợi thế cho các cựu binh. Nền nhiệt cao khiến tốc độ trận đấu giảm xuống, đồng nghĩa với việc các đội không thể duy trì pressing cường độ lớn trong suốt 90 phút. Đây chính là môi trường để những cầu thủ sở hữu tư duy chiến thuật và khả năng xử lý bóng như Messi hay Modric phát huy tối đa giá trị.

Bên cạnh đó, việc chuyển sang thi đấu ở những giải đấu có cường độ thấp hơn cũng giúp nhiều ngôi sao kéo dài tuổi nghề.

Messi gia nhập Inter Miami tại MLS, còn Ronaldo thi đấu ở Saudi Pro League. So với các giải vô địch hàng đầu châu Âu, áp lực thi đấu hàng tuần ở hai môi trường này thấp hơn đáng kể, giúp họ tiết kiệm thể lực để hướng đến mục tiêu lớn nhất là World Cup.

Không phải ngẫu nhiên Harry Kane, sau thất bại của tuyển Anh trước Argentina ở bán kết, đã nhắc đến Messi như một hình mẫu và để ngỏ khả năng dự World Cup 2030, thời điểm anh bước sang tuổi 36.

Nếu cùng Argentina bảo vệ thành công chức vô địch vào cuối tuần này, Messi sẽ không chỉ bổ sung thêm một danh hiệu vào bộ sưu tập đồ sộ của mình.

Anh còn tiếp tục chứng minh rằng, trong bóng đá hiện đại, tuổi tác không còn là rào cản tuyệt đối. Với sự hỗ trợ của khoa học, dinh dưỡng và phương pháp quản lý thể trạng ngày càng tiên tiến, những cầu thủ ngoài 35 tuổi vẫn đủ khả năng tạo ra khác biệt ở sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.