Hành trình đăng quang của Lamine Yamal tại World Cup 2026 được ghi dấu bằng những chiến thắng trước hai huyền thoại Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Yamal chinh phục cả Messi và Ronaldo ở tuổi 19. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 20/7, Yamal và đồng đội đánh bại Argentina của Lionel Messi với tỷ số 1-0, qua đó giành cúp vàng World Cup sau 16 năm chờ đợi. Trước đó, tại vòng 16 đội, Tây Ban Nha của Yamal cũng vượt qua một ứng viên vô địch khác là Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo với cùng tỷ số 1-0.

Việc liên tiếp vượt qua hai biểu tượng lớn nhất của bóng đá đương đại giúp một cầu thủ mới 19 tuổi như Yamal nhận được sự ngưỡng mộ từ người hâm mộ. Tuy nhiên, điều khiến ngôi sao của Barcelona được đánh giá cao không chỉ nằm ở những chiến thắng trên sân cỏ, mà còn ở cách anh cư xử sau trận đấu.

Yamal đến an ủi Messi sau trận. Ảnh: Reuters.

Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Yamal không có bất kỳ hành động ăn mừng khiêu khích hay thể hiện sự kiêu ngạo trước hai đàn anh. Thay vào đó, tiền đạo sinh năm 2007 chủ động tiến đến ôm và dành sự tôn trọng cho cả Messi lẫn Ronaldo, những thần tượng đã truyền cảm hứng để anh theo đuổi sự nghiệp bóng đá.

Hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen ngợi. Không ít CĐV cho rằng Yamal không chỉ sở hữu tài năng hiếm có, mà còn cho thấy sự trưởng thành trong cách ứng xử dù mới bước sang tuổi 19.

Yamal cũng đi vào lịch sử với tư cách một trong những cầu thủ trẻ nhất vô địch cả World Cup lẫn EURO trước tuổi 20.

Tây Ban Nha mở tỷ số 1-0 trước Argentina Rạng sáng 20/7, Ferran Torres tung cú dứt điểm quyết định, giúp Tây Ban Nha vượt lên dẫn Argentina 1-0 trong trận chung kết World Cup 2026.