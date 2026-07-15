Tuyển Pháp sai quá nhiều

Trao đổi với Tri Thức - Znews, HLV Philippe Troussier cho rằng Tây Ban Nha thắng Pháp 2-0 nhờ áp đảo tuyến giữa, giữ kỷ luật và thể hiện sức mạnh tập thể vượt trội.

HLV Philippe Troussier cho rằng cuộc chiến ở khu trung tuyến là yếu tố quyết định giúp Tây Ban Nha đánh bại Pháp để giành vé vào chung kết World Cup 2026.

Sau khi Pháp dừng bước trước Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026 rạng sáng 15/7, Tri Thức - Znews có cuộc trao đổi với cựu HLV tuyển Việt Nam, Philippe Troussier. Chiến lược gia người Pháp phân tích những nguyên nhân khiến đội bóng của Didier Deschamps lép vế, đồng thời lý giải vì sao Tây Ban Nha đang nổi lên như ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch.

Pháp thua từ cuộc chiến ở khu trung tuyến

- Ngay từ đầu trận, liệu Didier Deschamps có mắc sai lầm khi chỉ bố trí Aurelien Tchouameni và Adrien Rabiot ở trung tâm hàng tiền vệ để đối đầu tuyến giữa của Tây Ban Nha?

- Pháp bước vào trận bán kết với đúng hệ thống từng sử dụng trước Thụy Điển. Didier Deschamps giữ nguyên bộ ba tiền vệ gồm Tchouaméni, vừa trở lại sau chấn thương, Rabiot và Michael Olise. Mục tiêu không phải là gia cố khả năng phòng ngự, mà là kiểm soát thế trận bằng khả năng cầm bóng, chất lượng kỹ thuật và quyền chủ động ở khu vực giữa sân.

Tuy nhiên, Pháp lại thất bại trong cuộc chiến tuyến giữa, không phải khi không có bóng mà ngay trong những thời điểm cầm bóng. Họ không thể kiểm soát thế trận vì mắc quá nhiều sai sót kỹ thuật và thiếu sự liền mạch trong các pha phối hợp.

Michael Olise có một trận đấu dưới sức và gần như không tạo ra ảnh hưởng. Rabiot là tiền vệ duy nhất chơi đúng kỳ vọng, trong khi Tchouameni, sau quãng thời gian nghỉ thi đấu vì chấn thương, khó đạt được phong độ tốt nhất.

Không thể làm chủ nhịp độ trận đấu, Pháp liên tục đánh mất bóng quá sớm. Điều đó khiến họ không triển khai được các pha chuyển đổi trạng thái, đồng thời cũng không cung cấp đủ bóng chất lượng cho hàng công. Kylian Mbappe, Ousmane Dembele và các cầu thủ tấn công khác gần như bị cô lập và không thể gây sức ép lên hàng thủ Tây Ban Nha.

Theo HLV Philippe Troussier, Tây Ban Nha vượt trội Pháp nhờ khả năng kiểm soát nhịp độ, tổ chức chiến thuật và sức mạnh tập thể.

Khi đánh mất quyền kiểm soát khu trung tuyến, Pháp cũng đánh mất quyền kiểm soát trận đấu. Họ luôn chậm hơn đối thủ trong những pha tranh chấp bóng hai cũng như khả năng phản ứng trước các tình huống di chuyển. Trong khi đó, Tây Ban Nha từng bước áp đặt thế trận bằng một lối chơi tập thể được tổ chức rất khoa học, giàu tính kỷ luật và sở hữu chất lượng kỹ thuật vượt trội.

Cuối cùng, trận bán kết được định đoạt ở khu vực giữa sân, nơi Tây Ban Nha hoàn toàn lấn lướt tuyển Pháp.

- Pháp có thiếu một tiền vệ kiến thiết lùi sâu đủ khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu như Rodri bên phía Tây Ban Nha?

- Tôi không nghĩ thất bại của Pháp có thể được lý giải đơn thuần bằng việc thiếu một tiền vệ kiến thiết lùi sâu. Vấn đề lớn hơn là họ không chơi đúng với đẳng cấp vốn có.

Ngay từ những phút đầu tiên, Pháp tỏ ra lép vế ở mọi khía cạnh. Họ mắc quá nhiều lỗi kỹ thuật khi cầm bóng, các đường chuyền thiếu chính xác và không thể tạo ra nhịp chơi quen thuộc.

Olise không để lại dấu ấn như kỳ vọng, còn Tchouameni cũng chưa thể hiện được vai trò thường thấy sau khi trở lại từ chấn thương. Trên hàng công, các tiền đạo gần như bị cô lập và đóng góp rất ít vào quá trình triển khai bóng.

Tôi có cảm giác Pháp chờ đợi cơ hội phản công nhiều hơn là chủ động kiểm soát trận đấu. Nhưng những pha chuyển đổi trạng thái như vậy hiếm khi xuất hiện. Mỗi lần Pháp có cơ hội phản công, hệ thống phòng ngự được tổ chức rất chặt chẽ của Tây Ban Nha đều nhanh chóng hóa giải.

Vì vậy, Pháp thua ở khu trung tuyến không phải vì thiếu một mẫu cầu thủ cụ thể. Họ thất bại vì không thể áp đặt nhịp độ của mình, cũng không còn sự tự tin từng thể hiện trong suốt giải đấu.

Pháp thua toàn diện trước Tây Ban Nha.

Theo tôi, những cầu thủ Deschamps lựa chọn hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh với Tây Ban Nha. Trước trận bán kết, Pháp thậm chí còn được đánh giá cao hơn nhờ phong độ và màn trình diễn ở các vòng đấu trước.

Khác biệt lớn nhất nằm ở sức mạnh tập thể của Tây Ban Nha. Sự kỷ luật, chất lượng kỹ thuật và cách tổ chức chiến thuật của họ khiến Pháp phải rượt đuổi theo trái bóng trong phần lớn thời gian thi đấu. Đó mới là yếu tố quyết định trận bán kết.

Bước ngoặt từ quả phạt đền và hình ảnh của một ứng viên vô địch

- Ông có xem sai lầm của Lucas Digne dẫn đến quả phạt đền là bước ngoặt của trận đấu?

- Có, đó là một thời điểm mang tính bước ngoặt.

Khi ấy tỷ số vẫn là 0-0, nhưng Pháp đã gặp rất nhiều khó khăn. Đội bóng không chơi đúng phong độ, mắc nhiều sai số và vẫn chưa tìm được nhịp thi đấu.

Quả phạt đền sau pha phạm lỗi của Lucas Digne khiến các cầu thủ Pháp chịu thêm áp lực tâm lý. Họ rơi vào thế bất lợi về tỷ số, còn Tây Ban Nha càng chơi tự tin hơn.

Tây Ban Nha mở tỷ số 1-0 trước Pháp Rạng sáng 15/7, Mikel Oyarzabal tận dụng thành công quả phạt đền để giúp Tây Ban Nha vượt lên dẫn Pháp 1-0 ở bán kết World Cup 2026

Ngay từ đầu trận, Tây Ban Nha đã thể hiện sự chín chắn, bình tĩnh và niềm tin rất lớn vào lối chơi của mình. Bàn mở tỷ số càng giúp họ chiếm ưu thế về mặt tâm lý, đồng thời tạo điều kiện để kiểm soát trận đấu tốt hơn. Trong khi đó, Pháp buộc phải mạo hiểm để tìm bàn gỡ.

Khoảnh khắc ấy ảnh hưởng rất lớn đến phần còn lại của trận đấu. Pháp phải rượt đuổi tỷ số, nhưng Tây Ban Nha không bao giờ đánh mất quyền kiểm soát. Họ điều khiển trận đấu bằng sự thông minh và kỷ luật, không cho đối thủ cơ hội tạo nên màn lội ngược dòng.

- Ông đánh giá thế nào về màn trình diễn của Tây Ban Nha?

- Tây Ban Nha đã có một màn trình diễn rất toàn diện và cho thấy vì sao họ là một trong những đội tuyển mạnh nhất World Cup lần này. Điểm mạnh lớn nhất của họ nằm ở sức mạnh tập thể, được xây dựng trên nền tảng tổ chức chiến thuật xuất sắc, tính kỷ luật và sự thấu hiểu rõ ràng về cách vận hành lối chơi.

Ở khâu phòng ngự, Tây Ban Nha chơi rất ấn tượng. Hàng thủ không chỉ quyết liệt trong tranh chấp mà còn được tổ chức cực kỳ chặt chẽ. Cả đội phòng ngự như một khối thống nhất, luôn giữ cự ly hợp lý giữa các tuyến và nhiều lần sử dụng bẫy việt vị rất thông minh để hóa giải các pha di chuyển của hàng công Pháp. Chính điều đó khiến Mbappe và các đồng đội gần như không có khoảng trống để tạo ra cơ hội nguy hiểm.

Sai lầm của Lucas Digne ảnh hưởng lớn đến tuyển Pháp.

Tại khu trung tuyến, Tây Ban Nha kiểm soát trận đấu rất hiệu quả. Các tiền vệ luôn xuất hiện đúng vị trí để ngăn chặn những pha chuyển đổi trạng thái của Pháp, nhanh chóng khép các đường chuyền, thu hồi bóng ngay sau khi mất bóng và buộc đối thủ phải triển khai ở những khu vực không mong muốn.

Khi cầm bóng, Tây Ban Nha cũng chơi ở đẳng cấp rất cao. Những pha phối hợp nhanh, các đường chuyền một chạm cùng khả năng di chuyển thông minh giúp họ hoàn toàn làm chủ nhịp độ trận đấu. Họ kiên nhẫn kéo giãn đội hình đối phương, buộc Pháp phải liên tục di chuyển theo bóng trước khi tung ra đòn quyết định. Lối chơi tập thể đa dạng và khó lường khiến đối thủ gần như không tìm ra lời giải.

Bên cạnh đó, Tây Ban Nha còn sở hữu những cá nhân đủ khả năng tạo khác biệt, đặc biệt là Lamine Yamal. Cậu ấy luôn có thể tạo ra nguy hiểm bằng kỹ thuật, khả năng di chuyển, sự sáng tạo và những pha xử lý xuyên phá hàng phòng ngự.

Nhìn tổng thể, Tây Ban Nha thể hiện đầy đủ phẩm chất của một đội bóng hoàn chỉnh: phòng ngự chắc chắn, kiểm soát tốt tuyến giữa, chất lượng kỹ thuật cao, kỷ luật chiến thuật và sự sáng tạo trong tấn công. Dựa trên những gì các đội bóng còn lại đã thể hiện, tôi cho rằng Tây Ban Nha xứng đáng là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!