Bức ảnh gần 5 triệu view của Mourinho giữa trận Pháp - Tây Ban Nha

Hình ảnh Jose Mourinho theo dõi bán kết World Cup 2026 được Fabrizio Romano chia sẻ lại trên mạng xã hội X, thu hút gần 5 triệu lượt xem cùng hàng loạt bình luận từ người hâm mộ.

Mourinho cùng các cộng sự theo dõi trận Pháp - Tây Ban Nha. Ảnh: Instagram.

Rạng sáng 15/7, Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0 để giành quyền vào chung kết World Cup 2026. Bên cạnh diễn biến trên sân, một bức ảnh của HLV Jose Mourinho cũng bất ngờ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.

Ngay trong thời gian trận đấu diễn ra, Mourinho đăng lên trang cá nhân hình ảnh ông cùng các cộng sự chăm chú theo dõi cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Pháp. Bài đăng nhanh chóng được nhà báo chuyển nhượng Fabrizio Romano chia sẻ lại trên nền tảng X, thu hút gần 5 triệu lượt xem chỉ sau một giờ.

Dưới bài đăng, người hâm mộ để lại hàng loạt bình luận hài hước. Nhiều người cho rằng Mourinho đang phân tích từng chi tiết chiến thuật của trận đấu và đã nhìn ra những điều mà phần lớn khán giả không để ý.

Một số ý kiến khác nhận định chiến lược gia người Bồ Đào Nha đặc biệt quan tâm đến màn trình diễn của các cầu thủ Real Madrid.

Đội tuyển Pháp sở hữu nhiều gương mặt đang khoác áo đội bóng Hoàng gia như Kylian Mbappe, Aurelien Tchouameni hay tân binh Ibrahima Konate, trong khi phía Tây Ban Nha chỉ có Marc Cucurella là tân binh mới gia nhập Real Madrid hè này.

Không ít CĐV còn đùa rằng Mourinho hẳn thất vọng khi Mbappe cùng tuyển Pháp lép vế trước Tây Ban Nha. Một bình luận khác lại cho rằng ông chỉ đơn giản muốn theo dõi các học trò hoặc những mục tiêu chuyển nhượng tiềm năng thể hiện ra sao ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Bên cạnh đó cũng xuất hiện những lời châm biếm dành cho tân binh Ibrahima Konate của Pháp khi cho rằng Mourinho chỉ được xem "màn trình diễn đẳng cấp của Konate từ băng ghế dự bị".

Dù chỉ là một bức ảnh đơn giản, bài đăng của Mourinho vẫn đang tạo hiệu ứng mạnh nhờ sức nóng của trận bán kết World Cup và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Khoảnh khắc tuyển Pháp bất lực trước Tây Ban Nha Thủ môn Unai Simon có màn trình diễn thượng hạng trong chiến thắng 2-0 ở bán kết World Cup 2026 của Tây Ban Nha trước Pháp, khiến những ngôi sao như Mbappe và Olise phải im tiếng.